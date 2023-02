Em atualização

Uma festa de rua em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para festejar o Carnaval foi interrompida este domingo por um tiroteio. Há pelo menos quatro mortos, incluindo uma criança de cerca de nove anos, e 19 pessoas feridas, incluindo grávidas e algumas crianças.

Circulam vídeos nas redes sociais de pessoas a serem assistidas na orla da praia de Mauá. “Foi uma confusão. Vi uma mulher grávida ferida, uma criança baleada na cabeça”, disse Igor Matheus, uma testemunha que estava no local, ao G1.

Pelo menos duas crianças, de seis e 11 anos, e duas grávidas foram assistidas no Hospital Adão Pereira Nunes. Já uma mulher, que foi baleada na barriga, foi levada em estado grave para o Hospital Doutor Moacyr do Carmo.

As autoridades locais de Magé indicam que o tiroteio terá começado com uma discussão que envolveu um polícia. Numa nota, citada pelo site Terra, é lamentada a situação e anunciada a suspensão do apoio à programação do Carnaval na cidade. É ainda pedido que as festas nos restantes blocos, as celebrações de rua organizadas por diferentes bairros, sejam suspensas.