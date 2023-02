Um concurso literário vai distinguir nos Açores textos literários originais, escritos na língua materna de imigrantes residentes na região, iniciativa que visa promover “a interculturalidade” e “um maior conhecimento sobre as diferentes comunidades existentes no arquipélago”, foi anunciado esta segunda-feira.

O concurso literário “Saudades da Terra”, na área da imigração, é promovido pela direção regional das Comunidades, em parceria com a transportadora aérea SATA Azores Airlines, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Língua Materna, assinalado anualmente em 21 de fevereiro.

Segundo uma nota de imprensa publicada no ‘site’ do Governo Regional, a iniciativa destina-se a todos os imigrantes residentes nos Açores.

As obras a concurso devem ser “textos em qualquer género literário, originais e inéditos”, que abordem “a perspetiva pessoal dos concorrentes, com idade mínima de 18 anos, sobre a sociedade de acolhimento”, acrescenta o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

O concurso visa promover “a interculturalidade e incentivar um maior conhecimento sobre as diferentes comunidades e nacionalidades existentes no arquipélago”, através da produção de textos literários, “escritos na sua língua materna, que transmitam a visão dos seus autores sobre os Açores, lê-se na nota.

O vencedor será premiado com uma passagem aérea para duas pessoas, com origem em qualquer aeroporto açoriano, para todos os destinos operados pela SATA Azores Airlines.

As candidaturas devem ser enviadas até 21 de abril de 2023, através de um formulário para o endereço de correio eletrónico ‘saudadesdaterra.drc@azores.gov.pt’.

O Dia Internacional da Língua Materna foi proclamado pela UNESCO em 1999 e, posteriormente, reconhecido pela ONU em 2002, com o objetivo de “proteger e salvaguardar todas as línguas faladas no mundo, honrando tradições culturais e respeitando a diversidade linguística”, sublinha a Direção Regional das Comunidades.