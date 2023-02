O Benfica é suspeito de corrupção desportiva no acesso à Liga dos Campeões na época de 2017/2018, avançaram a TVI e a CNN Portugal.

De acordo com as duas estações televisivas, que tiveram acesso ao processo que corre há cinco anos contra o clube da Luz, em causa está o penálti que garantiu a vitória do Benfica por 1-0 contra o Moreirense na partida de 13 de maio de 2018, no Estádio da Luz, e o acesso à Liga dos Campeões, em detrimento do Sporting.

O penálti foi marcado ao início da segunda parte, após falta cometida por Alfa Semedo, do Moreirense.

O MP acredita que, como contrapartida, o Benfica acordou com o clube de Moreira de Cónegos o pagamento de 2,5 milhões de euros por 50% do passe e dos direitos desportivos de Semedo.