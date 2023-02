O treinador Sérgio Conceição rejeitou esta terça-feira o favoritismo do FC Porto na eliminatória frente aos italianos do Inter Milão, dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, reconhecendo o desnível orçamental perante a elite europeia.

“O FC Porto é um clube com história. Depois, as pessoas olham da forma como querem. Em termos estatísticos, desde 2006, só o Bayern [Munique] tem mais títulos nacionais e internacionais do que o FC Porto. Agora, a par do [Club] Brugge, temos os orçamentos mais baixos das equipas presentes nos ‘oitavos’, mas também sei que eles não jogam. Representando um clube histórico e tendo um grupo em que confio plenamente, vamos dar tudo para oferecer uma boa resposta”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição falava na véspera do duelo da primeira mão, em Milão, assumindo que o favoritismo concedido aos ‘dragões’ pelo seu homólogo Simone Inzhagi “é música para os ouvidos”, antes de lembrar a complexidade de repetir os êxitos de 1986/87 e 2003/04.

“É extremamente difícil uma equipa que não está nos maiores campeonatos conquistar a ‘Champions’. Não é impossível, mas é cada vez mais difícil. A última [vez] foi há cerca de 20 anos e foi o FC Porto que ganhou. Há uma diferença muito grande entre as equipas mais apetrechadas financeiramente e a nível de jogadores e as outras. Mesmo com essa baixa de forma momentânea de uma ou outra nos respetivos campeonatos, os jogadores ganham uma vitamina extra na ‘Champions’ e as partidas são sempre diferentes”, notou.

O FC Porto surge pela 13.ª vez nos ‘oitavos’ da principal prova europeia de clubes, com cinco apuramentos e sete eliminações, sendo que afastou nesta fase os transalpinos da Roma (2018/19) e da Juventus (2020/21), em eliminatórias decididas no prolongamento.

“Não podemos fugir ao que somos: uma equipa que gosta de pressionar, é agressiva em todos os momentos e intensa. Os confrontos com formações deste nível são um desafio enorme e é na preparação que vamos atrás do pormenor que pode ser decisivo. Lembro-me que perdi aqui em Itália contra a Roma e, depois, virámos o resultado no Dragão. Por isso, será a primeira parte da eliminatória, com a segunda a ser em casa. Preparámos o jogo dessa forma para estarmos felizes no final e passar outra vez aos ‘quartos’”, vincou.

Somando outro sucesso com oposição transalpina no comando dos campeões nacionais, num play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa diante da Lazio (2021/22), Sérgio Conceição reencontra agora o Inter Milão, que já representou como jogador (2001-2003).

Se o FC Porto dominou o Grupo B, deixando para trás Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, os atuais vice-campeões italianos e campeões europeus em 1963/64, 1964/65 e 2009/10 apuraram-se para a fase a eliminar da ‘Champions’ na vice-liderança da ‘poule’ C, vencida pelo Bayern Munique, ao suplantar FC Barcelona e Viktoria Plzen.

“É uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores e habituada a testes semanais de elevado nível. Está num dos campeonatos mais competitivos do mundo e só perdeu uma vez em três meses. Sabemos das suas qualidades, mas também das nossas. Estamos habituados a estes palcos. Não nos podemos esquecer de que representamos um clube histórico e não somos virgens nestas andanças. Preparámos este encontro ao pormenor, sempre com uma confiança grande de que vamos dar uma boa resposta”, confidenciou.

Além do reencontro com o segundo classificado da Serie A, Sérgio Conceição voltará a cruzar-se com Simone Inzhagi, com quem partilhou balneário na Lazio, em 1999/00 e 2003/04, conquistando um campeonato, duas Taça de Itália e uma Supertaça europeia.

“Não é um jogo entre [Simone] Inzaghi e [Sérgio] Conceição, mas entre Inter Milão e FC Porto, que são duas equipas cheias de história. Vencemos títulos importantes pela Lazio, mas iniciámos uma outra estrada. Fazemos outro trabalho, mais difícil, mas igualmente apaixonante. Conheço a forma de jogar do Simone e espero um jogo muito difícil”, fixou.

Os ‘dragões’ embarcaram para Itália com 25 futebolistas, entre os quais Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson, apesar de todos surgirem no boletim clínico.

“Normalmente, todas as horas são importantes nestas lesões musculares e estamos com a esperança de um ou outro jogador dar o seu contributo, mesmo sem estar claramente preparado para 90 minutos. Vieram connosco e já estão a entrar no período de transição entre o departamento médico e o treino. Espero que possa ter uma boa notícia”, juntou.

O FC Porto defronta os italianos do Inter Milão na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, num confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.