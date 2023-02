Agora que os primeiros veículos eléctricos já começaram a sair das linhas de montagem da Toyota, o gigante japonês prepara-se para introduzir novas tecnologias que poderão elevar a fasquia de futuros modelos. E muitas dessas novas soluções estão a ser testadas num protótipo denominado Grip EV, de Global Research Innovation Platform.

Para que os engenheiros do Toyota Research Institute não se vejam limitados na sua criatividade, o protótipo tem tudo à vista devido à ausência de carroçaria, sendo visível tudo o que tem a bordo. Os quatro motores, cada um no interior da sua roda, asseguram tracção integral, com a vantagem de cada roda poder girar independentemente das restantes, uma vez que todo o sistema é controlado by wire, ou seja, sem ligações físicas.

Outro trunfo do Grip EV reside nas quatro rodas direccionais, também elas by wire. Isto permite que virem (obviamente aos pares e por eixo) para onde ordene o programa que no momento está operacional. Daí que as rodas posteriores virem para o mesmo lado das anteriores, para maximizar a eficiência em curva a velocidades mais elevadas, para depois virarem em sentido contrário, para conferir mais agilidade, por exemplo em manobras citadinas. Estas duas situações são as normais (e desejáveis) num veículo convencional quando equipado com quatro rodas direccionais. Mas há mais.

Apostada em desenvolver sistemas de direcção que explorem melhor a agilidade em veículos especiais, como execuções mais extremas de jipes ou SUV, a Toyota tratou de garantir que o Grip EV é capaz de se deslocar “de lado”, como se tratasse de um caranquejo (ou como o Hummer), o que em algumas situações (felizmente muito poucas) pode ser interessante, mas que começa a ser moda nos 4×4 eléctricos, especialmente nas pick-ups e a Toyota é um grande fabricante desta classe de veículos.

O Grip EV irá certamente possibilitar ao construtor japonês testar a possibilidade de fazer as rodas de um lado andar para a frente e as do outro para trás, permitindo que o protótipo gire sobre si próprio, como acontece com a Rivian. De momento, o que o Grip EV consegue fazer é desenhar círculos tão apertados, devido às quatro rodas direccionais, que parece fazer piruetas. Resta apenas saber quantas destas soluções vão ser utilizadas em veículos de série e que outras habilidades o Grip EV é capaz de realizar.