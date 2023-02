Sem que nada o fizesse anunciar, um rinoceronte atravessou, em corrida furiosa, uma pacata cidade sem nome nem horizontes. Esse estranho acontecimento não pareceu tirar os habitantes da hipnose das conversas superficiais pautadas de clichés com que os humanos aprenderam a disfarçar os seus sentimentos mais profundos como o medo e solidão. Só o facto de a besta ter esmagado um gato lhe deu honras de uma breve notícia de jornal. Mas, como bem sabemos, as catástrofes não se fazem anunciar e a besta que vive nos seres humanos também não.

Quando apareceu outro rinoceronte, os frequentadores do café da praça principal, ignorando os sinais de perigo, quedaram-se a debater se o rinoceronte tinha um ou dois cornos, se viEra da Ásia ou de África. O problema parecia ser se a criatura era ou não estrangeira, pois os estrangeiros nunca são bem vindos e temos, em relação a eles, um atávico sentimento de superioridade moral. É assim, agarrados ao nosso quotidiano seguro, que entramos na peça de Eugene Ionèsco “Rinoceronte”, um colosso do teatro do Absurdo, que o coletivo Sul reestreia esta terça-feira, 21, no Teatro do Bairro, em Lisboa, depois de uma estreia tímida no CAL/Primeiros Sintomas, em 2022. O espetáculo fica em cena até dia 26 e segue depois para o Teatro Joaquim Benite, em Almada.

“A escolha desta peça, na qual os habitantes de uma cidade contraem uma doença, a rinoceronite, e se metamorfoseiam em rinocerontes, não é alheia à catástrofe da pandemia que acabámos de viver” diz-nos Ricardo Aibéo, o encenador, “não só porque ela aborda a existência de uma doença que transforma o humano num animal que parece uma besta pré-histórica, que é ele próprio um animal absurdo, mas também porque é uma peça que questiona os limites da realidade e isso deu-nos uma grande liberdade de fazer várias adaptações do texto do Ionèsco, uma obra de cerca de quatro horas que reduzimos para uma hora e quarenta, que pede muitos atores mas nós só tínhamos verba para ter sete, e pede uma estrutura cenográfica enorme. Mas fizemos tudo com uma porta, umas mesas e umas cadeiras a flutuar no negro.”

