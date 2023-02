A Rússia utilizou munições de fragmentação, proibidas pelas convenções internacionais, num ataque contra uma estação ferroviária em Kramatorsk (leste da Ucrânia), em abril passado, matando dezenas de civis, denunciou esta terça-feira a organização internacional Human Rights Watch (HRW).

A organização não-governamental (ONG) considera que os acontecimentos ocorridos na altura em Kramatorsk podem constituir um “crime de guerra” e que os comandantes russos que ordenaram o ataque devem ser “investigados e responsabilizados”.

Num relatório divulgado esta terça-feira, acompanhado de um vídeo, a HRW faz uma reconstituição dos factos ocorridos em 8 de abril de 2022, quando um ataque russo visou uma estação ferroviária em Kramatorsk, numa altura em que cerca de 500 pessoas esperavam no cais de embarque.

A reconstruction by @hrw & @situ_research of a cluster munition attack in April 2022 on the crowded Kramatorsk train station – a known evacuation hub – finds #Russian forces responsible.

The deadly attack is a grave violation of the laws of war & may be a war crime. pic.twitter.com/6WQRifF84O

— Human Rights Watch (@hrw) February 21, 2023