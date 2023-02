O balanço de um ataque feito esta quarta-feira pelos militares israelitas na Cisjordânia aumentou para 10 mortos e 82 feridos, anunciou a Autoridade Palestiniana.

O ataque ocorreu em Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada por Israel, cenário de confrontos recorrentes e mortais. O balanço inicial era de seis mortos e 25 feridos.

O ministro dos Assuntos Civis palestiniano, Hussein al-Sheikh, denunciou um massacre e exortou a comunidade internacional a “intervir imediatamente”, segundo uma mensagem que publicou na rede social Twitter citada pela agência francesa AFP.

to stop these massacres and to provide international protection for our people, and we call on the #US administration to put pressure on the occupation government and force it to stop its aggression and destructive measures.

