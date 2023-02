Siga o liveblog com as atualizações sobre a guerra na Ucrânia neste link.

Portugal vai voltar a ter em breve uma embaixadora ucraniana, ao fim de vários meses, e a chegada da diplomata vai permitir agilizar uma ida do Presidente da República a Kiev, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na manhã desta quarta-feira no Museu dos Coches. O chefe de Estado falava aos jornalistas no Picadeiro Real, em Lisboa, pouco depois de ter recebido a Força Operacional Conjunta (FOCON), que esteve em missão na Turquia.

O Presidente disse que ainda não sabe quando será possível fazer a viagem, mas reiterou a sua vontade de se deslocar a Kiev “logo que seja possível”. Marcelo tem o objetivo de aproveitar a deslocação para atribuir em mão ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o Grande-Colar da Ordem da Liberdade. “Tenciono entregar pessoalmente, quando for à Ucrânia.”

O Presidente da República referiu-se também, esta manhã, à controvérsia que a atribuição da condecoração está a causar, e explicou a situação. “Tenho visto em setores ligados ao 25 de Abril, os Capitães de Abril, que estão preocupados, e alguns reagiram negativamente a atribuir a Ordem da Liberdade ao Presidente Zelensky.”

Para Marcelo, há um ponto comum a todos os que já receberam esta distinção de diferentes Presidentes: “Há um momento na vida daqueles condecorados, pode ser muito longo ou pode ser curtíssimo, em que eles tiveram um facto fundamental para a defesa da liberdade. Um gesto, uma conduta, um comportamento.”

O Presidente diz que sabe que vai ser criticado tanto à esquerda como à direita. No caso de Zelensky, afirma que não está em causa o que foi antes de ser presidente nem como governou, mas sim o facto de que “ele luta pela liberdade do seu povo” e que “essa luta persistente ao longo de um ano merece a condecoração”.

Marcelo afirmou também que a guerra ainda vai durar. “Vão ser longos meses [de guerra], sem dúvida”, e tanto Zelensky como Putin “têm muito a ganhar e a perder”.