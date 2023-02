O Tribunal de Contas publicou, em novembro, um relatório muito crítico sobre a execução financeira “insuficiente” das medidas ligadas à Covid-19 implementadas em 2020 e 2021 pelo Ministério da Economia quando era liderado por Pedro Siza Vieira. O sucessor, António Costa Silva, não fazia parte do Governo nessa altura, mas da análise que tem sido feita às críticas do TdC indica que “provavelmente” algumas medidas não foram executadas porque “não houve necessidade” de a elas recorrer. O ministro reitera que as decisões foram tomadas num contexto de forte incerteza que dificultou a produção de previsões fundamentadas.

Em novembro, o TdC apontou uma série de falhas às medidas ligadas à Covid-19 em 2020 e 2021 para as empresas, como a “insuficiente execução financeira” (84% do orçamentado). Das 24 medidas identificadas pelo Ministério como tendo sido uma reação ao impacto da pandemia, 15 “não tiveram execução financeira”, concluiu na altura o TdC.

“Provavelmente algumas das medidas que não foram executadas [não o foram porque] não houve necessidade de recorrer a essas medidas“, disse António Costa Silva, numa audição parlamentar esta quarta-feira sobre o relatório do TdC, realizada a pedido do grupo parlamentar do PS. O ministro sublinha que foram implementadas várias medidas para as empresas, mas foi necessário “ver como a economia respondia” para ir calibrando a resposta.

Costa Silva referiu-se ainda às críticas de que não foram determinadas “com rigor” as necessidades que emergiram do impacto da Covid-19, reiterando que a pandemia foi um ” fenómeno de que ninguém estava à espera”, pelo que foi “muito difícil determinar, desde o início, com rigor, as necessidades”.

Quando foi conhecido o relatório do TdC, o Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para propor as medidas necessárias ao cumprimento das recomendações do organismo presidido por José Tavares, que pedia um “modelo de avaliação da eficácia das medidas”. Costa Silva assegura que o ministério está a incorporar as ilações: “Estamos a tentar fazê-lo na medida do possível“.

Reconhecendo falhas, o ministro frisou, porém, que a “resposta global” do ministério “permitiu pelo menos preservar grande parte da nossa força produtiva e de trabalho”. “Há umas [medidas] que não foram executadas, mas há outras que foram muito executadas“, disse, dando o exemplo da medida Adaptar (apoios financeiros às empresas para adaptarem o seu funcionamento às exigências da pandemia), que tinha orçamentado 55,4 milhões, mas a execução acabou por ficar acima (59 milhões de euros). Ou o apoio de mil milhões de euros às empresas exportadoras, ou ainda um apoio direto ao turismo de 138 milhões de euros, de que beneficiaram “centenas e centenas de empresas”.

“O que me interessa responder é se o país respondeu ou não. Respondeu”, afirmou, apontando para a quebra do PIB em 2020, mas para a recuperação em 2021, assim como para a criação de 44 mil empresas em Portugal no ano passado.