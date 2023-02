A comissão de acompanhamento do PRR considerou, nos investimentos que verificou ao detalhe, dois casos críticos na sua execução. Um deles tem a ver com a capitalização das empresas, que inclui o fundo de capitalização e resiliência. O outro é o metro ligeiro Odivelas-Loures. Há vários outros que têm um selo de execução preocupante. No conjunto de 69 investimentos analisados, 13 ficaram com o selo de preocupantes e dois em estado crítico no seu desenvolvimento. Mais 21 necessitam de acompanhamento. Só 33 estão alinhados com o planeamento.

Mas além da evolução dos projetos, a comissão fez um conjunto de recomendações para melhorar a transparência dos investimentos, mas também de avaliação. A comissão de acompanhamento, que expressou, em conferência de imprensa, que não lhe compete a auditoria e controlo, revelou também desconhecer o estudo do gabinete do Ministério das Finanças citado pelo primeiro-ministro de que cada euro investimento tem um efeito multiplicador na economia de 5,3 euros.

“Não lemos estudo e não nos pronunciamos”, declarou Pedro Dominguinhos, presidente da comissão na conferência de imprensa para revelar o relatório de acompanhamento anual, referente a 2022. “Quando tivermos acesso poderemos fazer análise”, reforçou, dizendo, no entanto, que parte das recomendações da comissão passa precisamente perceber o potencial impacto que tem em termos de resultados e impactos. “É urgente desde já definir agenda de avaliação dos potenciais impactos e efeitos transformadores”, afirmou o mesmo responsável.

A comissão fala, ainda, da questão de comunicação e transparência na divulgação das componentes do PRR. Dá um exemplo: “Não compreendemos que os resultados da avaliação pelo Banco do Fomento [em relação ao fundo da capitalização] não sejam publicados”.

Carlos Farinha Rodrigues, que está na comissão responsável pelas questões sociais, reforça que “a avaliação dos impactos é central no PRR”, lembrando que, no entanto, a Comissão Europeia controla as metas mas “não é a mais interessante avaliação do PRR. Para termos avaliação temos de ver a sua capacidade de transformação, ainda pouco é feito”, e daí a recomendação de criação de indicadores de transformação.