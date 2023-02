Família canadiana está há um ano a dar a volta ao mundo com os filhos antes que estes percam a visão

Mia tinha três anos quando começou a perder a visão. Os pais da jovem, Edith Lemay e Sebastien Pelletier, foram os primeiros a reparar nos sintomas da filha, e levaram-na para fazer análises. Os resultados confirmaram o pior: Mia sofria de retinite pigmentosa, uma rara condição genética degenerativa, que causa a perda progressiva da visão. “Não há nada que possa ser feito”, contaram Edith e Sebastien à CNN Internacional, em setembro de 2022.

Como se tal não bastasse, cedo descobriram que dois dos irmãos de Mia, Colin e Laurent, exibiam os mesmos sintomas. Em 2019, os médicos confirmaram que três dos quatro filhos da família canadiana padeciam da condição genética – apenas Leo, de nove anos, escapou.

“Não sabemos quão rápido vai ser, mas é expectável que eles fiquem completamente cegos até à meia-idade”, afirmam Edith e Sebastien.

O golpe foi muito duro para a família. Uma vez refeitos, os pais começaram a pensar sobre qual seria a melhor maneira de preparar os filhos para os desafios que iriam enfrentar. Uma sugestão de um especialista mudou tudo.

Edith Lemay conta que lhe foi dito que devia encher os filhos de “memórias visuais” enquanto ainda havia tempo – por exemplo, com recurso a livros visuais e fotografias. Mas a progenitora foi mais longe: “Pensei, não vou mostrar-lhes um elefante num livro. Vou levá-los a verem um elefante real. (…) Vou enchê-los de memórias visuais com as melhores e mais belas imagens que conseguir”, explicou.

A ideia era simples: fazer uma viagem ao redor do mundo, ao longo de um ano, e proporcionar aos filhos a experiência de uma vida enquanto ainda conseguissem ver. O casal já viajava frequentemente, e já tinha levado os filhos de férias, mas uma viagem desta dimensão não estava nos planos antes do diagnóstico. “De repente, tornou-se uma urgência”, afirmou Sebastien.

O casal começou a poupar, com o objetivo de levar os filhos a conhecer o maior número de países, paisagens e culturas possível. Originalmente planeada para ter início em julho de 2020, o plano original da família consistia num itinerário detalhado, com uma viagem a pé pela Rússia e uma estadia prolongada na China – planos que, com a pandemia e a guerra na Ucrânia, caíram por terra. Quando finalmente partiram da cidade canadiana de Montreal, em março de 2022, os planos eram poucos.

Partimos sem itinerário. Tínhamos ideias de onde queríamos ir, mas planeamos à medida que vamos indo. Talvez com um mês de antecedência”, contou Edith.

No lugar de um plano de viagens, a família criou uma espécie de bucket list, contendo as experiências que cada um dos membros gostaria de ter durante a viagem. Mia, por exemplo, queria andar a cavalo; já o desejo de Laurent era mais específico – beber sumo montado num camelo. “Foi muito específico, e muito engraçado na altura”, lembrou a mãe.

Ao longo de quase um ano, a viagem passou por países como a Namíbia (onde conviveram com elefantes, girafas e zebras), a Zâmbia, a Turquia, a Mongólia, a Indonésia e o Nepal. E continuam: a última atualização no seu blog no Facebook — “O mundo pelos olhos deles”, uma espécie de diário de viagem onde partilham fotografias e reflexões sobre as experiências — dá conta de que partiram esta quarta-feira para uma jornada de nove dias pelos Himalaias.