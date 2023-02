A Microsoft anunciou que está a aliviar algumas das limitações que impôs na semana passada aos utilizadores do novo Bing, que recorre à inteligência artificial. A mudança de ideias da empresa é justificada pelos comentários que recebeu dos utilizadores que estão a interagir com o motor de pesquisa.

Na semana passada, a empresa impôs limites às interações possíveis numa sessão de conversa com o motor de pesquisa, referindo que “sessões muito longas de conversa podiam confundir o modelo que está subjacente ao novo Bing”. Esta alteração aconteceu depois de vários jornalistas norte-americanos partilharem respostas fora do normal com o Bing, após conversas de algumas horas, que em alguns casos até incluíam ameaças ou uma personalidade mais hostil do motor de pesquisa. Um jornalista do New York Times, por exemplo, falou durante horas com este motor de pesquisa e até recebeu declarações de amor e pedidos de casamento — algo que o deixou “perturbado”.

Perante este cenário, na sexta-feira passada a empresa limitou as respostas por sessão de chat a 50 por dia e reduziu uma sessão a cinco interações por sessão. Na altura, a empresa explicou que entendia por uma interação a questão do utilizador e a respetiva resposta do Bing. Quando numa sessão de chat se atingisse este limite de cinco interações, o próprio Bing incentivava o utilizador a falar sobre um novo tópico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já esta semana, a empresa aliviou estas limitações para seis interações por sessão, apontando para um total de 60 interações por dia. “Desde que colocámos limites ao chat, recebemos comentários de muitos de vós [utilizadores com a versão de teste] a pedir conversações mais longas, para que possam pesquisar de forma mais eficaz e interagir melhor com a ferramenta de chat”, justifica a empresa.

A Microsoft diz que pretende aumentar gradualmente as interações com o chat do Bing. “Queremos ter novamente sessões de chat mais longas e estamos a trabalhar arduamente para fazer isto de forma responsável.” Este aumento para 60 interações por dia é visto como o primeiro passo nessa direção, mas existe o objetivo de ir “mais longe, com um plano para aumentar o limite diário para 100 interações por dia”.

A tecnológica explica também que, com esta mudança, as pesquisas normais feitas no motor de busca já não vão contar para o total diário.

E, uma vez que alguns utilizadores estão a queixar-se de que o Bing pode ser algo palavroso em algumas respostas, a Microsoft diz que começou a testar uma opção que permitirá escolher o tom da pesquisa. Haverá três opções possíveis: preciso, para respostas mais curtas e focadas, equilibrado ou criativo, que dará as respostas mais longas. “O objetivo é o de dar maior controlo no tipo de comportamento nas mensagens de forma a corresponder melhor às necessidades” dos utilizadores.

A Microsoft apresentou este novo Bing com inteligência artificial a 7 de fevereiro. O motor de pesquisa trabalha com um modelo desenvolvido pela OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT onde a tecnológica já investiu 10 mil milhões de dólares.