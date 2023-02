Siga em direto o liveblog do apuramento da seleção nacional para o Mundial 2023

O apuramento da seleção feminina de futebol para o Mundial que se realiza no verão deste ano foi saudado por clubes, jogadores e políticos, que destacaram o feito inédito das jogadoras treinadas por Francisco Neto na manhã desta quarta feira.

Pouco depois de Portugal carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo, ao vencer os Camarões por 2-1, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou “muito calorosamente” o “passo inédito no desporto português” dado pela seleção portuguesa feminina de futebol ao qualificar-se para o Mundial de 2023.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita muito calorosamente a seleção nacional feminina acabada de apurar-se para a fase final do Mundial de futebol, num passo inédito no desporto português”, pode ler-se no comunicado da Presidência.

O Chefe de Estado vai receber a equipa no Palácio de Belém, tal como tem feito com outras seleções, não se conhecendo ainda a data concreta para o encontro – a seleção regressa a Portugal apenas na sexta-feira.

Também o primeiro-ministro, António Costa, saudou o “apuramento inédito” para a competição, numa mensagem publicada na rede social Twitter. “Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!“, escreveu.

Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino.

Parabéns pela enorme conquista!#FIFAWWC #VesteABandeira — António Costa (@antoniocostapm) February 22, 2023

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, por seu turno, destacou aquilo que considerou ser “um grande feito para o desporto português e para a igualdade no desporto!“.

Saúdo a seleção portuguesa de futebol feminino, que acaba de se qualificar, pela primeira vez, para a fase final do mundial. Um grande feito para o desporto português e para a igualdade no desporto! #selecaoportugal — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) February 22, 2023

O Ministério dos Assuntos Parlamentares, liderado por Ana Catarina Mendes, destacou a vitória da equipa das quinas, classificando-a como “mais um passo para fazer do desporto um campo para a igualdade”.

É um resultado histórico! Portugal garantiu um apuramento inédito para o Mundial feminino de futebol. Até ao final lutaram por um sonho e por mais um passo para fazer do desporto um campo para a igualdade. Parabéns a todas! @selecaoportugal https://t.co/ERH5ImNLi1 — Assuntos Parlamentares (@aparlamentares) February 22, 2023

O presidente do PSD, Luís Montenegro, manifestou igualmente “grande alegria e orgulho” na vitória, sublinhando o “trabalho árduo” que permitiu à equipa conquistar um lugar na maior competição de seleções. “Histórica conquista esta ida à fase final do Mundial. Grande alegria e orgulho na nossa seleção nacional de futebol feminino. Parabéns à perseverança e trabalho árduo das atletas, equipa técnica e FPF. Agora, bom mundial!”, escreveu no Twitter.

Histórica conquista esta ida à fase final do Mundial. Grande alegria e orgulho na nossa seleção nacional de futebol feminino. Parabéns à perseverança e trabalho árduo das atletas, equipa técnica e FPF. Agora, bom mundial !????????https://t.co/imq3gwQcwb — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) February 22, 2023

“Transformar definitivamente as mentalidades”

Um dos maiores elogios à vitória história chegou, naturalmente, da Federação Portuguesa de Futebol. O presidente da instituição, Fernando Gomes, considerou mesmo que esta vitória é importante para “transformar definitivamente as mentalidades“.

A todas as jogadoras, equipa técnica, liderada superlativamente pelo Francisco Neto, staff e estrutura da Seleção Nacional agradeço o reiterado empenho, a excelência demonstrada e o êxito alcançado. A vossa dedicação concretizou um sonho de mais de três décadas e colocou Portugal na única fase final que lhe faltava disputar em 108 anos de história”, sublinha o presidente num texto presente na página da Federação.

Através das redes sociais, também Cristiano Ronaldo celebrou a vitória da equipa feminina, deixando uma mensagem de incentivo para o futuro. “Parabéns por este apuramento histórico. Vamos!”, escreveu o capitão da seleção masculina de futebol.

Parabéns por este apuramento histórico????????

Vamos!???????????????? https://t.co/MaSKcr4KOW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023

A atual estrela do Al-Nassr não esteve sozinho nas felicitações à equipa treinada por Francisco Neto. O ex-colega no Manchester United Bruno Fernandes também usou as redes sociais para uma palavra de elogio às jogadoras que entraram na história do futebol português: “Orgulhosos de vocês uma vez mais”.

Orgulhosos de vocês uma vez mais @selecaoportugal https://t.co/CM2Hq1WeOT — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) February 22, 2023

Rui Costa, em nota no site do Benfica, destacou o trabalho das 10 atletas benfiquistas que fazem parte da seleção nacional.

Este é um momento para todo o futebol português se orgulhar da evolução que tem alcançado no feminino, mostrando, mais uma vez, que somos um país que tem um imenso talento e uma fortíssima paixão pelo futebol”, pode ler-se no comunicado.

O Sporting relembra a história que “foi feita” com a conquista de hoje, destacando também a presença de três atletas leoninas na seleção nacional.

A história foi feita. Pela primeira vez, a seleção feminina de futebol estará no Mundial’23. Jogaram as Leoas Ana Borges, Ana Capeta e Diana Silva”, lembra o clube de Alvalade.

A ????????????????????́???????????? foi feita ???????? Pela primeira vez, a selecção feminina de futebol estará no Mundial’23 ????

Jogaram as Leoas Ana Borges, Ana Capeta e Diana Silva ???? ???? FPF #LeoasNasSelecções pic.twitter.com/3jtjP34hwL — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 22, 2023

Mais a norte, o Sporting de Braga publicou um conjunto de fotografias que retratam a emoção sentida pelas atletas portuguesas: “this is what it means” (isto é o que significa, em português).

Fizeram história. Um orgulho que não cabe no peito. Vamos, Portugal!”, escreveu o clube bracarense num post no Twitter.

This is what it means ???? Fizeram história. Um orgulho que não cabe no peito. Vamos, Portugal! ????????????#VesteABandeira pic.twitter.com/WxbwnRzAQg — SC Braga (@SCBragaOficial) February 22, 2023

O presidente da Liga, Pedro Proença, considerou, por seu turno, que “não existe melhor embaixador para o País do que o Futebol” – e que a vitória desta quarta-feira é disso exemplo.

Parabéns à nossa Seleção por mais esta conquista e aos clubes que, formando esta geração de atletas, continuam a ser verdadeiros criadores de Talento”, escreveu.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter ‘anulado’ o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.