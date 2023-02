Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O 364.º dia de guerra ficou marcado por um breve discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, num comício para marcar o dia dos “Defensores da Pátria”. Perante uma audiência de 200 mil apoiantes, o chefe de Estado afirmou que o país está orgulhoso de todos aqueles que lutam na Ucrânia para defender a pátria. “Eles combatem de forma heroica, corajosa, nós temos orgulho deles”, sublinhou durante o evento, onde não faltaram luzes, bailarinos e fogos de artifício.

Esta quarta-feira os deputados da Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) aprovaram a suspensão do Tratado de Desarmamento Nuclear START III, anunciada na terça-feira por Putin. Para o Presidente norte-americano, Joe Biden, esta decisão é um “erro grave”.

Four loud explosions in Kharkiv city center. Just saw people running into the metro to find a shelter. Damned terroists. pic.twitter.com/MKPomBR0pV

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 22, 2023