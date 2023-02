A instalação da comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP demorou pouco mais de 20 minutos e os coordenadores dos grupos parlamentares reuniram logo de seguida para adiantar trabalho. A ordem é para acelerar para que as conclusões possam surgir dentro do prazo regular do funcionamento da comissão, dia 23 de maio.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, deu posse aos deputados e ao presidente, Jorge Seguro Sanches (PS), vincando a importância de uma comissão de inquérito: “Este instrumento é particularmente poderoso no que diz respeito à fiscalização, ao apuramento de factos e à avaliação política de processos” e recordou que as comissões de inquérito “são uma tradição, e boa tradição” mas que devem “usar-se com parcimónia mas também com a eficácia que a sua própria potência aconselha”.

Santos Silva deu também conta de que já “comunicou à Procuradoria Geral da República o conteúdo da resolução da Assembleia da República”, isto porque as comissões parlamentares de inquérito têm um poder mais alargado no que toca à requisição de documentos e à audição de personalidades, ainda que não se possam substituir aos órgãos judiciais.

Já com o fato de presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches deu sinal de que “é preciso acelerar o trabalho” e vincou a intenção do relatório final ser apresentado dentro do prazo regular — 90 dias –, o que atira as conclusões para o dia 23 de maio. E para dar esse sinal, Seguro Sanches convocou os coordenadores de cada grupo parlamentar para uma reunião logo a seguir à tomada de posse para que se defina desde já o regulamento dos trabalhos.

A primeira reunião da comissão está já marcada para esta quinta-feira e a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, disse no fim da reunião de coordenadores que “o presidente está muito empenhado em que os trabalhos decorram da melhor forma” mas que as audições só devem começar depois da documentação chegar às mãos dos deputados, considerando essa “uma regra básica”.

Mariana Mortágua adiantou ainda que, além de “toda a correspondência entre a administração e a tutela sobre o pagamento de prémios”, quer também ter acesso à “documentação sobre a decisão de David Neeleman quanto à troca de aeronaves”, entendendo o Bloco de Esquerda que há margem para que também essa decisão — que ficou de fora do objeto da comissão — possa ser analisada.

Partidos não abrem exceção para PAN e Livre

Esta comissão de inquérito à gestão pública da TAP tem 17 deputados mas de fora ficaram a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, e o deputado único do Livre, Rui Tavares. Embora as regras ditem que só os grupos parlamentares têm assento, já existiram exceções no passado mas que desta vez não se registaram.

O assunto foi alvo de discussão na última conferência de líderes e na súmula conhecida esta quarta-feira ficou a saber-se que os dois deputados únicos pediram um lugar à mesa mas que o “protesto não teve acolhimento“.

O presidente da Assembleia da República esclareceu nessa reunião que o regimento não prevê essa participação e o vice-presidente Adão Silva recordou até que na comissão de inquérito ao Novo Banco, João Cotrim Figueiredo da Iniciativa Liberal — partido que propôs a comissão — só teve assento “porque o PSD prescindiu de um membro a favor da IL”.

Nessa discussão, também André Ventura recordou que nunca teve lugar em comissões de inquérito enquanto deputado único do Chega e Pedro Delgado Alves, do PS, rematou que a composição das comissões de inquérito “era uma previsão legal e não regimental”.