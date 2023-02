O Twitter vai restringir a autenticação de dois fatores via SMS a subscritores do serviço premium a partir do próximo dia 20 de março. O anúncio foi feito pela rede social, na semana passada, em comunicado onde frisava que “a autenticação de dois fatores ainda não é necessária para fazer login“, embora seja “altamente recomendável”.

A justificação dada pela plataforma para a mudança é que “a autenticação de dois fatores baseada em número de telemóvel [SMS]” tem sido “usada — e abusada — por pessoas mal-intencionadas”. A disponibilidade desse mecanismo para o Twitter Blue — o serviço pago que chegou a Portugal no início deste mês — pode, ainda assim, variar de acordo com o país. Em resposta a um tweet, o patrão da Tesla e da Space X alegou que a rede social está a ser “enganada por operadoras de telecomunicações por 60 milhões de dólares/ano” em “SMS falsas de autenticação de dois fatores”.

Twitter is getting scammed by phone companies for $60M/year of fake 2FA SMS messages — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2023

