Falando num contexto económico diferente, a Altice Portugal apresentou-se, em conferência de imprensa, como uma empresa “bem mais sólida do que há oito anos”, quando a empresa de Patrick Drahi e Armando Pereira adquiriu a sociedade que era, então, Portugal Telecom.

Ana Figueiredo, que assumiu a presidência executiva da empresa há um ano, esperava, segundo expressou, que já não tivesse de responder sobre a eventual venda da Altice Portugal — “achava que já tínhamos respondido cabalmente a isso”. O mesmo é dizer que afasta a venda.

E, por isso, agora apresenta o que diz ser “um novo ciclo de reinvenção e paradigma, a ambição continua a mesma, a de olhar o futuro com confiança, acreditar que Portugal tem ativos ótimos. Queremos desenvolver e queremos ser promotores de desenvolvimento em Portugal”, e por isso deixa um recado aos concorrentes: o objetivo é liderar em todos os segmentos. Liderar e exportar. “A partir da Altice Portugal e de Portugal criamos ideias e projetos que exportamos”.

O novo ciclo arranca com cinco objetivos: liderar em qualidade de serviço, liderar a transição digital do país, liderar em sustentabilidade, liderar na atração e retenção talento e consolidar a liderança e rentabilidade. No caso da exportação, um foco para a Altice Labs, que tem hoje 20 patentes, mas que a empresa quer atingir as 100 até 2030.

Em conferência de imprensa, Ana Figueiredo fala do contexto desafiante, com aumentos de custos, em particular da energia, pressão que diz sentir-se desde 2020, não apenas na energia, mas também nos equipamentos. E com a procura de serviços crescentes.

Sem se alongar sobre a Anacom, que tem realçado a necessidade de se olhar novamente para os limites das fidelizações, Ana Figueiredo assume: “A fidelização não é um tema”, assumindo que há alternância entre operadores, dizendo que a prova disso é o facto de a Altice ter conseguido assumir a liderança no segmento da televisão, destronando a Nos, que era a principal operadora nesse setor.

“Para nós, para Altice como grupo, é bastante importante o papel dos reguladores. O importante é que haja canais de diálogo e comunicação, daí constroem-se soluções. E aí podemos construir soluções válidas, o que é importante para o setor”.

