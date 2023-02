O membro de um gangue que matou a tiro o ‘rapper’ norte-americano Nipsey Hussle em Los Angeles, em 2019, foi condenado esta quarta-feira a 60 anos de prisão.

Eric Holder, de 32 anos, admitiu durante o julgamento ter matado Nipsey Hussle, estrela em ascensão do rap norte-americano, embora tenha defendido que agiu “sob a influência da paixão”, sem ter planeado a morte.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta versão não foi correspondida pelo júri que, em julho, declarou o norte-americano culpado por homicídio e, portanto, considerou que este agiu premeditadamente.

O juiz responsável pelo caso condenou esta quarta-feira Holder a uma pena mínima de 25 anos pelo homicídio, com mais 25 anos devido ao uso de arma de fogo e dez anos adicionais por atirar e ferir outros dois homens que estavam por perto.

A morte de Nipsey Hussle, em março de 2019, aos 33 anos, comoveu profundamente os Estados Unidos. Após a tragédia, muitas estrelas, incluindo Stevie Wonder e Snoop Dogg, prestaram homenagem a este ‘rapper’ altamente cotado no mundo do hip-hop.

Dezenas de milhares de pessoas compareceram à cerimónia realizada em sua memória em Los Angeles, onde foi lida uma mensagem do ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Apesar de abrir a sua loja de roupas no bairro de South Los Angeles, onde passou a sua infância, Nipsey Hussle permaneceu ligado ao mundo dos gangues onde cresceu. O seu homicida, Eric Holder, era membro do “Rollin 60s Crips”, organização à qual o ‘rapper’ também pertencia. Antes de morrer, o artista desentendeu-se com Holder.

Durante o julgamento, o procurador defendeu que o assassino teve “todo o tempo para premeditar” o seu gesto.

Nipsey Hussle, de ascendência eritreia, foi homenageado postumamente com dois prémios Grammy em 2020, pelos seus temas “Racks in the Middle” e “Higher”. Em agosto, também foi premiado com uma estrela póstuma na Hollywood Boulevard.