O Banco Mundial (BM) inicia esta quinta-feira o processo de nomeação de um novo presidente, a anunciar no início de maio, depois de David Malpass ter comunicado a demissão antecipada, anunciou a instituição.

A procura pelo sucessor de Malpass, que abandona o cargo a 30 de junho, vai prolongar-se até 29 de março, indicou, em comunicado divulgado na quarta-feira.

Uma lista restrita de até três candidatos será então publicada “antes das entrevistas formais (…) conduzidas pelos diretores executivos, enquanto se aguarda a seleção do novo presidente no início de maio”, de acordo com a mesma nota.

O BM disse “encorajar fortemente as candidaturas de mulheres”.

Os candidatos ao cargo devem ter “experiência comprovada de liderança”, “experiência na gestão de grandes organizações” e “um forte empenho na cooperação multilateral”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma regra não escrita tem historicamente dado a liderança do BM a um norte-americano e a do Fundo Monetário Internacional (FMI) a um europeu.

David Malpass, de 66 anos, antigo responsável do Tesouro dos Estados Unidos, tinha assumido o cargo em abril de 2019, por sugestão do ex-Presidente norte-americano Donald Trump. Acabou por anunciar inesperadamente a demissão a 15 de fevereiro, um ano antes do fim do mandato.

Embora as razões da saída não tivessem sido especificadas, o líder do BM foi alvo de críticas pela falta de iniciativa nas questões climáticas.