Clotilde “Claudette” Arruda Tremblay, imigrante açoriana nos Estados Unidos, era operária fabril na F&B Brad Company. Esta fábrica ficava junto de sua casa, localizada no número 128 da Pearce Streat, em Fall River, no condado de Bristol, em Massachusetts, cidade do estado de Boston. Era aqui que vivia com o marido, Robert Trembley, com quem era casada desde 1980, e com a filha de oito anos. Em 1988, com 33 anos, desapareceu sem deixar rasto. Passaram 35 anos.

Apesar das mais de três décadas corridas, as autoridades continuam à sua procura. Numa publicação de Facebook, exclusivamente dedicada a pessoas desaparecidas, a Procuradoria do Condado de Bristol — que em agosto de 2022 anunciou que a Unidade de Casos Arquivados passaria também a abranger “Pessoas Desaparecidas”, referente a cidadãos que desapareceram sem deixar rasto nos últimos 50 anos — apela ao público para que forneça quaisquer informações ligadas à imigrante portuguesa.

O seu desaparecimento foi considerado “suspeito”: o marido alegou que a mulher o teria trocado por outro homem — sem nunca ter denunciado o desaparecimento às autoridades. Pessoas próximas de Clotilde garantem que a portuguesa seria incapaz de deixar a filha e desaparecer sem rasto.

“Até à data, os esforços da polícia para localizar Clotilde não tiveram êxito e o seu desaparecimento é considerado suspeito”, diz o comunicado da Procuradoria do Condado de Bristol, responsável pela investigação do caso, em conjunto com a Unidade de Casos Não Resolvidos de Massachusetts e ainda o Departamento de Polícia de Fall River.

“O seu marido, Robert Tremblay, alegou que Clotilde o deixou em 1988 e o trocou por outro homem, embora não haja provas de que alguma vez tenha denunciado o seu desaparecimento às autoridades policiais”, diz ainda a mensagem na rede social, onde se lê que também que “apesar da afirmação, não há vestígios de Clotilde desde essa altura.”

A família da imigrante portuguesa, natural de São Miguel, nos Açores, rejeita a tese apresentada pelo marido, argumentando que Clotilde era “extremamente próxima da sua filha”.

Também uma vizinha descreveu Clotilde como uma “mãe amorosa”, “inseparável da filha”. “Por esta razão e pelas circunstâncias que rodearam o seu desaparecimento, tanto os familiares de Clotilde como a vizinha acreditam que algo aconteceu a Clotilde nessa altura”, destaca o comunicado.