Foi preciso esperar quase ano e meio. Desde setembro de 2021, quando goleou o Besiktas na Turquia, que o Sporting não marcava quatro golos longe de Alvalade. A façanha repetiu-se esta quinta-feira, com a goleada frente ao Midtjylland na Dinamarca que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

Depois do empate em Alvalade na semana passada, os leões beneficiaram de uma superioridade numérica muito embrionária para não precisarem de transpirar muito para continuar nas competições europeias. O Sporting mantém um registo perfeito na Dinamarca, já que nunca sofreu golos em território dinamarquês, e carimbou a terceira vitória consecutiva fora de casa — algo que não acontecia há 10 meses.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelo meio, e depois de duas temporadas seguidas na fase de grupos da Liga dos Campeões, os leões estão de regresso aos oitavos de final da Liga Europa: onde não estavam há quatro anos, na infame época 2017/18 em que acabaram eliminados pelo Atl. Madrid na ronda seguinte e na antecâmara da invasão à Academia de Alcochete. Na zona de entrevistas rápidas, Rúben Amorim reconheceu que “tudo correu bem”.

É a primeira vez nos últimos 10 meses que o ????Sporting conquista três triunfos consecutivos fora de casa (Rio Ave, Chaves, Midtjylland). pic.twitter.com/AfMbvQRBvq — Playmaker (@playmaker_PT) February 23, 2023

“Parece-me que tudo nos correu bem mas fizemos por isso. Mesmo assim, temos a situação do Edwards isolado no meio-campo, temos de fazer melhor e não conseguimos. Foi muito por aí que o adversário nos criou perigo, em cantos. Mesmo assim, podemos fazer melhor. A expulsão depois facilitou o jogo”, começou por dizer o treinador dos leões.

Mais à frente, Amorim garantiu que “não anda focado” nos aspetos negativos. “Não ando… Da mesma maneira que olho para o outro lado quando perdemos, quando ganhamos faço o mesmo. Temos de ter velocidade, os jogos são stressantes. Queremos outra velocidade e crescer mais. Estou muito feliz pelo resultado e por eles mas não me iludo porque sei que todas as situações do jogo nos ajudaram a ganhar hoje”, acrescentou, terminando com a ideia de que a vitória dá “confiança”.

“Dá mais confiança, sim. Mas mesmo assim, contra 10, o Adán tira uma bola… Temos campo aberto para marcar mais e não marcámos. Controlámos o jogo”, concluiu o técnico leonino.