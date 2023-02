Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O ex-Presidente russo Dmitry Medvedev considera que a Federação Russa deixaria de existir caso saísse derrotada na guerra que se prolonga há quase um ano na Ucrânia. “Se a Rússia deixar a operação militar especial sem atingir vitória, a Rússia vai desaparecer, será destruída em pedaços”, escreveu numa publicação na conta oficial de Telegram.

Medvedev, que ocupa atualmente o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança russo, reagia ao discurso do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma visita à Polónia. O líder norte-americano disse em Varsóvia que Moscovo pode por fim à invasão e que a guerra terminaria nesse instante, declarações que o representante russo descreveu como uma “mentira refinada”. “A verdade é bem diferente”, sublinhou.

“Biden dirigiu-se ao povo russo em frente a uma multidão de polacos. De facto, ele proferiu um sermão messiânico para a América, ajustada a uma insanidade senil”, afirmou, referindo-se ao discurso como “desonesto e ridículo”. Para Medvedev, um conhecido aliado do Presidente Vladimir Putin, a solução para o fim da guerra está nas mãos dos Estados Unidos: o fim do fornecimento de armas a Kiev.

Quem é este estranho avô? (…) Com que direito temos de ouvir um político de um estado hostil que destila ódio pela nossa pátria”, questionou.

Além do discurso de Biden, Medvedev também se debruçou sobre a decisão russa suspender a participação no tratado START III, o último grande acordo nuclear vigente entre Moscovo e Washington. O ex-presidente russo aplaudiu a iniciativa, que já tinha defendido em outras ocasiões, culpando os Estados Unidos e os países da NATO pelo fim do acordo.

Medvedev, que também está à frente da Comissão Militar-Industrial russa, foi mais longe e deixou uma ameaça a Washington: “Se os Estados Unidos querem derrotar a Rússia, então estamos à beira de um conflito mundial. Se os Estados Unidos querem derrotar a Rússia, então temos o direito de nos defender com todas as armas, incluindo nucleares”.