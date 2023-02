A Sociedade Nacional de Belas Artes inaugura quarta-feira em Lisboa uma exposição que, reunindo 120 obras de artistas como Paula Rego, Andy Warhol, Vasaraley e Nan Golding, constitui “Uma terna (e política) contemplação do que vive” em liberdade democrática.

Com entrada livre, a mostra tem curadoria de Helena Mendes Pereira, diretora da Zet Gallery, de Braga, e reúne trabalhos selecionados entre as mais de 1.300 peças que compõem a Coleção de Arte Moderna e Contemporânea Norlinda e José Lima, há 10 anos em depósito no Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira.

Reconhecendo que a história de vida e as opções políticas desse casal de colecionadores influenciaram as suas aquisições de arte, a curadora afirma: “Não obstante a sua escolha ser altamente intuitiva e emocional, no exercício de contemplação que se exige na relação com a obra de arte, há uma tendência por artistas ativistas, a quem conhecemos opinião e ação. Essa escolha, consciente ou inconsciente, faz desta uma coleção para pensar a Liberdade, para a louvar, para a preservar”.

Helena Mendes Pereira teve de restringir a mostra da Sociedade de Belas Artes a menos de um décimo da Coleção Norlinda e José Lima, o que considera “muito limitativo”, mas está segura da seleção que fez a partir das 1.300 obras à sua disposição, com base em critérios como o impacto da mensagem e o grau de novidade da peça.

“A minha escolha para esta exposição é, sem dúvida, muito política, com obras que podem dar azo à polémica. A título de exemplo, e por todas estas questões relacionadas com a igreja que têm vindo à luz do dia, temos uma fotografia do David LaChapelle que retrata Jesus Cristo a ilibar uma prostituta e a quase ser preso”, revelou à Lusa.

A curadora destacou ainda duas das suas outras opções, como as obras da americana Nan Goldin, “relacionadas com a violência doméstica”, e do espanhol Enrique Marty, “que tem trabalhos muito políticos e com mensagens muito fortes”.

Outro ângulo explorado foi o das obras inéditas, pelo que a mostra exibe aquisições mais recentes da Coleção Norlinda e José Lima, como as do artista contemporâneo Fernão Cruz, da escultora Inês Osório e do fotógrafo americano Andrew Moore.

Entre os 120 criadores representados em “Uma terna (e política) contemplação…” incluem-se ainda Julião Sarmento, Mário Cesariny, Cindy Sherman, Francisco Tropa, Julian Opie, António Charrua e Mel Bochner.

“Evitei obras já muito vistas e artistas mais óbvios, não descartando, claro, nomes importantes como Helena Almeida ou Andy Warhol. Fizemos ainda questão de trazer autores internacionais como Anish Kapoor”, antecipou a curadora.

O mesmo se aplica à artista portuguesa que morreu em junho de 2022: “Temos nestas 120 peças um trabalho extraordinário da Paula Rego — na minha opinião, um dos seus melhores. É uma abordagem à Arte Bruta e tem um seguro no valor de um milhão de euros”.

Até 08 de março, o objetivo de Helena Mendes Pereira é assim dar a conhecer autores cujo trabalho leva a pensar no “significado de ser livre”, no que pretende igualmente proporcionar ao público uma oportunidade de “viajar pela História da Arte Contemporânea” e explorar o seu potencial reflexivo.

“Todas as obras foram escolhidas minuciosamente e com a certeza de que farão refletir sobre o ponto essencial desta exposição, que é pensar a liberdade e as transformações da sociedade nas últimas décadas”, concluiu.