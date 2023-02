Foi uma autêntica “manhã branca” em Trás-os-Montes: vários pontos, sobretudo o município do Mogadouro acordaram cobertos por um manto de neve que “enfeitou” a região da zona Norte.

Como não podia deixar de ser, houve quem aproveitasse a paisagem invernal para captar fotografias e vídeos da neve e partilhá-las nas redes sociais. Desde as vistas montanhosas até aos troços de estrada, passando por cidades como Bragança, Freixo de Espada à Cinta ou Torre de Moncorvo, grande parte da região ficou completamente coberta de neve.

Brutal nevada em Mogadouro! ❄️❄️❄️

©️ Hernâni Fernandes pic.twitter.com/vELUxODxxd — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) February 23, 2023

Vilar Chão ❄️❄️❄️

Belo amanhecer! ????

©️Sofia Jacinto pic.twitter.com/RXaHxAbeco — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) February 23, 2023

A Proteção Civil emitiu um alerta à população por causa do mau tempo para 10 distritos de Portugal Continental, que se prolonga até sábado. Anteriormente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha emitido aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real para entre as 00h00 de quinta-feira e as 09h00 de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

De acordo com o IPMA, pelo menos até ao fim de semana as temperaturas vão manter-se baixas.