A mulher que foi assassinada em Gondomar, esta quarta-feira, pelo marido, estava abrangida pela teleassistência, medida também conhecida por botão de pânico e que deteta sinais de aproximação do agressor. E o marido estava também proibido pelo tribunal de se aproximar e de manter contacto com a ex-mulher, que apresentou queixa por violência doméstica em setembro do passado. De acordo com a informação avançada pelo Jornal de Notícia, o botão de pânico não foi suficiente para impedir que este crime acontecesse e que esta mulher conseguisse pedir ajuda.

Este botão de pânico é dado às vítimas de violência doméstica que apresentam queixa e a medida é decretada pelo tribunal e, segundo o Público, esta mulher recebeu dois contactos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) na manhã de quarta-feira, depois de terem sido detetadas aproximações do homem que viria a matá-la. No segundo contacto, a vítima terá dito que estava “em segurança”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Esta direção-geral detetou em tempo real os sinais de aproximação, tendo adotado os procedimentos adequados às circunstâncias, falando, em tempo real de ocorrência, com a vítima”, explicou a DGRSP.

No final do ano passado, também de acordo com os dados avançado pelo Público, 4587 pessoas estavam incluídas na medida de proteção do botão de pânico — o número mais alto dos últimos quatro anos.