Carnaval: Bomfim 1896 with Pedro Lemos

Quinta do Bomfim, 5085-060, Pinhão (Douro). De terça-feira a sábado, das 12h30 às 16h e das 19 às 22 horas. Reservas: 254 730 360

Para não falhar o cozido de Carnaval: manda a tradição que no Domingo Gordo, aquele que antecede a terça-feira de festa, se sirva cozido à portuguesa. Para quem falhou essa data (no passado dia 19) mas não quer desperdiçar uma boa desculpa para encher a barriga, o restaurante Bomfim 1896 with Pedro Lemos vai estar a servir até sábado, 25 de fevereiro, cozido transmontano preparado em forno de lenha. O prato leva carnes, enchidos e vegetais fornecidos por produtores locais da região do Douro. Fica a 30 euros por pessoa e as reservas são recomendadas.

Sam the Kid no Lux Frágil

Avenida Infante D. Henrique a Sta. Apolónia, Cais da Pedra, Armazém A, 1950-376, Lisboa. Tel.: 218 820 890. Bilhetes a 15 euros

Para conhecer os mais recentes projetos do músico: “Sumo” é o espetáculo onde se concentra o trabalho que Sam The Kid tem desenvolvido ao longo dos últimos anos com a TV Chelas. Esta sexta-feira, o Lux Frágil recebe em primeira mão os projetos do rapper enquanto produtor, com concertos de Mãodobra (Nel’Assassin e Sam The Kid), Classe Crua (Beware Jack, Sam the Kid, AMaura e DJ Maddruga) e Vludo (Blasph, Sam The Kid e DJ Kronic). Vão atuar todos de seguida, a partir da 23 horas, no piso térreo e a noite continua com DJ sets de Nel’Assassin e Kronic. Os bilhetes já estão em pré-venda na Ticketline por 15 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cornetto Filipinos

Supermercados Glovo Express e lojas Olá

Para satisfazer a gula de fim de semana: quando duas instituições se unem numa só sobremesa, os gulosos ficam logo de antenas no ar. O novo Cornetto Filipinos é o casamento entre um dos gelados mais icónicos da Olá e uma das marcas de bolachas mais famosas da Mondelez (que também é a casa das Oreo e das Chips Ahoy!). O resultado é um gelado de nata com pedaços de Filipinos de chocolate branco, com um disco de chocolate branco no topo, sobre o qual foram depositados ainda mais pedaços de bolacha. O cone de chocolate tem a famosa ponta recheada com chocolate branco, num tamanho XXL. Entre 20 e 27 de fevereiro, está disponível em primeira mão na plataforma de delivery Glovo, nos supermercados Glovo Express (Lisboa, Almada, Oeiras e Porto) e nas lojas Olá em todo o país.

D’Alva

Sala M.ou.Co. — M.Ou.Co. Hotel. Rua de Frei Heitor Pinto, 67, 4300-081, Porto. Tel.: 227 667 790. Bilhetes: 10 euros por pessoa

Para ouvir ao vivo a apresentação do novo álbum: primeiro foi no Lux Frágil, em Lisboa, e agora rumam a Norte. Esta sexta-feira, os D’Alva apresentam no M.ou.Co. Hotel, no Porto, o seu mais recente álbum. “Somos” foi lançado a 28 de outubro de 2022 e inclui vários singles editados: “Só a Pensar”, “Coração à Discrição”, “Sala de Espera” e “Chama-me Nomes” são alguns deles, num trabalho que contou com as participações de Joana Espadinha, Primeira Dama, Cláudia Pascoal, Isaura e Ana Cláudia. Os bilhetes estão à venda na Ticketline por 10 euros e o concerto começa às 21 horas.

Icon Galeria

Rua Nova da Trindade, 5 E, 1200-303 — Lisboa. De segunda-feira a sábado, das 11 às 19 horas. Tel.: 914 216 587. Entrada livre

Para se perder num oásis em pleno inverno: as piscinas e palmeiras de Bárbara Assis Pacheco estão desde esta quinta-feira na Icon Galeria e por lá se vão manter durante, pelo menos, um mês. “Oásis” é o nome desta exposição de pinturas da artista portuguesa em acrílico, guache, tinta de água, tinta da china e pastel. Porquê “Oásis”? “Porque, para mim, piscinas e palmeiras são coisas boas, sítios bons, quentes”, explica Bárbara Assis Pacheco no folheto da exposição. A Icon Galeria fica perto do Teatro da Trindade. Aberta em setembro do ano passado, ocupa parte das arcadas do antigo centro comercial, com as exposições orgulhosamente exibidas a quem passa pela rua.

Chefs à Prova

Restaurantes aderentes em Aveiro, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa, Porto e Açores.

Para os amantes da cerveja, no copo e no prato: a primeira edição do Chefs à Prova chega ao fim na próxima terça-feira, 28 de fevereiro, por isso este será o último fim de semana em que se pode conhecer os menus exclusivos preparados por um grupo de mais de 50 chefs conceituados (ou em ascensão). Cada um dos restaurantes que participam estão a servir quatro pratos e quatro cervejas, em menus inéditos preparados em conjunto com a Estrella Damm. Lisboa, Porto, Açores, Aveiro, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro e Guimarães são os territórios com espaços aderentes. Já entre os chefs, estão nomes como Leonel Pereira, António Loureiro, Carlos Afonso, Vitor Adão, Ruben Pacheco, Tiago Santos e João Correia. Para conhecer os restaurantes aderentes, menus e preços, basta consultar o site da iniciativa.

Tomás Wallenstein

Culturgest — Auditório Emílio Rui Vilar. Rua Arco do Cego, 50, 1000-300, Lisboa. Tel.: 217 905 155. Bilhetes: 18 euros por pessoa

Para testemunhar uma celebração da língua portuguesa ao piano: Tomás Wallenstein cortou temporariamente o cordão umbilical dos Capitão Fausto para se lançar a solo com o álbum “Vida Antiga” — mas o grupo continua vivo e com saúde, a preparar o quinto disco para o final de 2023. Nesta aventura em nome próprio, Wallenstein canta e toca ao piano versões das suas canções favoritas de artistas portugueses e brasileiros. Erasmo Carlos, Zeca Afonso, Tim Bernardes, B Fachada e Cartola são alguns dos nomes homenageados em “Vida Antiga”, intercalados por duas composições de Satie e Debussy. Os bilhetes para este concerto estão à venda por 18 euros na Ticketline.

Isco Pão e Vinho

Rua José d’Esaguy, 10 D, 1700-267, Lisboa. De terça-feira a sábado, das 9 às 19 horas. Tel.: 211 345 751

Para provar as tostas de fevereiro, antes que chegue março: este será o último fim de semana em que se pode experimentar os almoços do mês na Isco Pão e Vinho, em Alvalade. O menu de fevereiro inclui vários pratos, apenas servidos de terça a sexta-feira (incluindo tortellini de rabo de boi ou lígua de vaca com lentilhas e pickle de mostarda), mas ao sábado há duas tostas especiais: tosta de bacalhau com natas e tosta de peanut butter and jelly, isto é, manteiga de amendoim caseira e geleia. Quem passar por lá, pode sempre aproveitar para trazer doçarias, pães e salgados de uma padaria fiel aos métodos antigos.

Fernando Tordo

Teatro Tivoli BBVA, Avenida da Liberdade, 182, 1250-146, Lisboa. Tel.: 213 151 050. Bilhetes a partir de 20 euros

Para celebrar os 50 anos da “Tourada”: a 26 de fevereiro de 1973, um Fernando Tordo de ainda 23 anos (completaria os 24 no dia 29 do mês seguinte) apresentou no Festival da Canção a “Tourada”, com letra de Ary dos Santos. Foi o vencedor da noite e levou a canção ao Festival da Eurovisão da Canção, em Luxemburgo, onde, contados os votos, ficou em 10.º lugar. Este domingo, no dia exato em que a apresentação da “Tourada” ao país celebra 50 anos, o músico dá um concerto no Teatro Tivoli BBVA. “A Tourada faz 50 Anos” vai contar com convidados especiais, entre eles Jorge Palma, Ricardo Ribeiro e Maria Casal Ribeiro. Os bilhetes estão à venda na Ticketline a partir de 20 euros e as portas abrem às 21 horas.

Crimes de Lisboa

Encontro às 21h30 no Arco da Rua Augusta, 1100-053, Lisboa. Bilhetes: 12 euros por pessoa

Para descobrir o lado mais obscuro da cidade: “a única tour negra de Lisboa”, como a própria organização a descreve, parte do Arco da Rua Augusta na noite de sábado, rumo aos locais históricos que testemunharam alguns dos seus crimes mais sangrentos e macabros. Do regicídio de D. Carlos ao Estripador de Lisboa, a Crimes de Lisboa também relata o processo dos Távora e o terramoto de 1755. Os passeios “para pessoas com um estômago forte” acontecem sempre à noite, não fosse o escuro um aliado do medo. Os bilhetes estão à venda na Ticketline por 12 euros por pessoa, mas os grupos de quatro têm direito a desconto.

Princezito no B.Leza

Cais Gás, 1, 1200-161, Lisboa. Tel.: 210 106 837. Bilhetes por 10 euros

Para dançar ao som de Cabo Verde: Princezito vai levar para o B.leza as sonoridades cabo-verdianas com influências da cultura, ritmos, cantos-afro-cubanos, música popular e contemporânea que o marcaram nos oito anos que passou em Cuba. O estilo Batuku foi um dos grandes focos da sua carreira, durante a qual projetou a chamada geração Pantera. As portas do B.Leza abrem as 22h30 e o concerto começa uma hora mais tarde. Quem quiser ficar por lá noite fora, vai ter DJ set a cargo de Adílio. Os bilhetes estão à venda por 10 euros na Ticketline.

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Rua Serpa Pinto, 4, 1200-444, Lisboa. Tel.: 213 432 148. Bilhetes: 4,50 euros por pessoa

Para conhecer o legado de Veloso Salgado em Portugal e França: o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado recebe desde quinta-feira a exposição “Veloso Salgado: de Lisboa a Wissant”, com curadoria de Maria de Aires Silveira (MNAC) e Elikya Kandot (diretora do museu de Boulogne-sur-mer). A obra do artista tem sido objeto de estudo da conservadora do museu nos últimos anos, num legado que inclui pinturas, correspondência trocada desde 1896 e um núcleo fotográfico cujo estudo, pode ler-se no site do MNAC, “tem permitido avançar no conhecimento da obra deste artista e da sua rede de contactos artísticos em Portugal e em França.” Os bilhetes custam 4,50 euros por pessoa e podem ser comprados no espaço.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.