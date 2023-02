As ilhas do grupo Ocidental dos Açores vão estar sob aviso amarelo devido às previsões de vento e agitação marítima a partir da madrugada de sábado, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o aviso meteorológico do IPMA, publicado na página na internet do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, “uma depressão com um sistema frontal associado provocará um agravamento do estado do tempo, especialmente nas ilhas do Ggrupo Ocidental”, composto pelas ilhas das Flores e Corvo.

O aviso amarelo para as Flores e Corvo, referente ao vento (direção de sudoeste), vai vigorar entre as 2h00 e as 14h00 de sábado.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo, por causa das previsões de agitação marítima (ondas de oeste), para aquelas duas ilhas, entre as 8h00 e as 17h00 de sábado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido a estas previsões, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores emitiu um alerta para a possibilidade da agitação marítima, de oeste, poder atingir

“valores da ordem dos sete metros de altura significativa” na tarde de sábado, com um previsível agravamento das condições para domingo, “em que os valores poderão atingir ao 10 metros de altura significativa”.

A autoridade marítima refere ainda, em comunicado, que “existe ainda a possibilidade” de estas condições se prolongarem “nos dias seguintes” e aconselha a comunidade marítima a adotar medidas de prevenção e proteção, “evitando as áreas de maior exposição à ondulação.

É aconselhado ainda à comunidade marítima que verifique e reforce a amarração das embarcações “ou preferencialmente varando em lugar seguro as suas embarcações”.

À população a autoridade marítima aconselha que não frequente as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima.

Na “proximidade da orla marítima, deverá manter-se uma atitude de permanente vigilância”, já que “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, nestas condições meteorológicas, alerta ainda o comunicado assinado pelo Capitão do Porto de Santa Cruz das Flores, João Manuel Mendes Cabeças.

Também o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, entre as quais a consolidação de telhados, portas e janelas, a manutenção de limpeza os sistemas de drenagem e os adjacentes às residências, entre outras.

A Proteção Civil açoriana aconselha também que se evite a circulação sem necessidade, devido à possibilidade de formação de lençóis de água nas estradas.