Há cerca de um mês, Rod Stewart deixou a promessa no ar e em direto, no programa da Sky News para onde telefonou, para participar no debate em curso sobre o estado do NHS, o serviço nacional de saúde britânico.

Tinha acabado de fazer o seu habitual check-up anual numa clínica privada — e vazia de pacientes — em Londres, e estava chocado com o facto de haver utentes do NHS “a morrer por não conseguirem fazer exames”. É “ridículo” que as pessoas tenham de esperar tanto tempo por exames ou tratamentos essenciais, criticou.

Garantindo solidariedade para com os enfermeiros, na altura em greve e a exigir aumentos salariais, o cantor , de 78 anos, defendeu que, para ultrapassar a crise que atravessa, o NHS “terá de ser reconstruído com milhares e milhares de milhões de libras”. Depois ofereceu-se para pagar “uns dez ou 20 exames” a pacientes em lista de espera, na esperança de ser imitado por outras pessoas. “Não preciso da publicidade, só quero fazer algumas boas ações e isto parece-me uma boa ação. Se outras pessoas me seguissem, ia adorar”, justificou.

Agora, esta sexta-feira, o cantor, feito “Sir” em 2016 pela Rainha Isabel II,. “Pensei, ‘Isto é uma injustiça terrível’ — por isso aqui estamos nós”, justificou. “Não quero que pensem que isto foi só da boca para fora — e é por isso que estou aqui para provar que cumpri. Se isto for um grande sucesso, e penso que vai ser, gostava de fazer o mesmo em Belfast, Dublin, Edimburgo, Glasgow, Manchester e simplesmente continuar a fazê-lo.”

De acordo com a Sky News, que o acompanhou, Rod Stewart pagou pelos exames feitos por vários utentes numa unidade móvel de imagiologia estacionada nas instalações do hospital público Princesa Alexandra e voltou a secundar a luta dos profissionais do NHS. “Deve haver dinheiro suficiente nos cofres para pagar a estes enfermeiros. Há apenas dois anos estávamos todos a bater palmas e agora é isto — eles trabalharam muito”, cita o site do canal britânico de televisão.

Sir Rod Stewart has set up a mobile scanning unit in Essex following a call to Sky News last month.

The singer said it was "ridiculous" people were having to wait long periods to get essential scans and treatment during a Sky News phone-inhttps://t.co/T4sH44PD1i pic.twitter.com/qMd8DueQPE

— Sky News (@SkyNews) February 24, 2023