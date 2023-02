A linha de metro que ligará Loures a Odivelas vai, afinal, ficar 140 milhões de euros mais cara do que inicialmente previsto, num custo total de 390 milhões de euros. Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, justifica o atraso com o aumento dos custos dos materiais e alterações no próprio projeto, que agora prevê estações subterrâneas, “o que naturalmente encarece a obra”.

A comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) identificou como “crítico” no seu desenvolvimento a construção da linha de metro de superfície entre Loures e Odivelas, referindo, no relatório, que é necessária “intervenção da tutela”. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Duarte Cordeiro reconheceu um atraso de seis meses. O ministro acredita que a obra estará concluída “até ao segundo semestre de 2026”.

A expectativa do Governo é que se a declaração de impacte ambiental for aprovada — e “não há nada que nos leve a achar” que não será, daí que não haja um “plano B” —, no primeiro semestre deste ano será possível “lançar o procedimento para a contratação da empreitada e do material circulante”, permitindo cumprir a obra em 2026. Mas Duarte Cordeiro admite que possa haver uma derrapagem de prazos que leve a um faseamento da obra. “Se por uma razão qualquer, por uma necessidade do que é o decurso natural desta obra, nos empurrar para fora do PRR, aquilo que teria de acontecer era termos de determinar que haveria uma parte que concluiríamos dentro do prazo do PRR e outra que concluiríamos mais tarde, temos de encarar isto com naturalidade”, afirmou.

Um dos aspetos identificados pela comissão foi a estimativa dos custos. Segundo Duarte Cordeiro, houve um aumento do custo, de 250 milhões para 390 milhões. Ou seja, mais 140 milhões de euros que justifica com o “aumento dos custos materiais” e “porque o projeto inicial previa apenas uma execução à superfície e agora prevê um conjunto de estações subterrâneas, o que naturalmente encarece a obra”. Nas palavras de Duarte Cordeiro, houve um aumento “significativo” da ambição do projeto.

