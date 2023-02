Siga aqui o nosso liveblog sobre a Guerra

A Assembleia da República assinala esta sexta-feira o primeiro ano da guerra na Ucrânia com um debate temático com intervenções do presidente do parlamento, ministro dos Negócios Estrangeiros e partidos, entre outras iniciativas.

Logo pelas 9h00 da manhã, o parlamento lembrou o início da invasão russa com um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra no átrio dos Passos Perdidos, momento que teve presença do Encarregado de Negócios da Embaixada da Ucrânia em Lisboa, Volodymyr Kozlov, bem como dos membros da Mesa do parlamento e deputados.

Pelas 10h00 teve início o debate temático, proposto pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que arrancou com uma intervenção do próprio.

A discussão terá cerca de duas horas e conta com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em representação do Governo, e intervenções dos partidos.

No período de votações haverá um voto de solidariedade com a Ucrânia, proposto pelo presidente do parlamento.

Pelas 14h00, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia organiza um colóquio que assinala um ano desde a invasão, que pretende “refletir sobre as consequências desta crise de segurança na Europa” e que contará com a participação de Augusto Santos Silva e do Encarregado de Negócios da Embaixada da Ucrânia em Lisboa, Volodymyr Kozlov.

João Gomes Cravinho está no plenário da Assembleia da República um dia depois de ter anunciado no Brasil que o Presidente Lula da Silva irá discursar no parlamento português na sessão solene do 25 de abril, o que gerou críticas de alguns partidos sobre o facto de ter sido o chefe da diplomacia portuguesa a avançar a informação.

À agência Lusa, o gabinete do presidente da Assembleia da República disse que Augusto Santos Silva só vai decidir a ordem do dia da sessão solene do 25 de Abril “em devido tempo” e após ouvir a conferência de líderes.