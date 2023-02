O Tribunal de Vila Nova de Famalicão aplicou prisão preventiva a um homem de 50 anos detido pela GNR por alegado tráfico de estupefacientes em Barcelos, no distrito de Braga, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes.

A GNR apurou que o suspeito adquiria o produto estupefaciente na zona metropolitana do Porto e, posteriormente, procedia à sua venda na zona de Barcelos. As diligências policiais realizadas culminaram com o cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária, uma em viatura e uma em garagem, que culminaram com a apreensão de 43 doses de cocaína e 35 doses de heroína, além de uma viatura e um telemóvel.

O detido já tem antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e estava sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

Desta vez, o tribunal aplicou-lhe prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação.