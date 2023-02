“No futebol tudo é possível mas nós vamos lutar pelo impossível”. Apesar da goleada frente ao Midtjylland e consequente acesso do Sporting aos oitavos da Liga Europa quatro anos depois, Rúben Amorim não perdeu em nada o pragmatismo na análise à realidade verde e branca. Começou no jogo, admitindo que tudo o que podia ter corrido bem correu melhor, continuou no futuro dos leões na prova, salientando as diferenças que subsistem entre a equipa verde e branca e os restantes conjuntos qualificados. “Em Portugal temos essa ideia de que as equipas portugueses têm de ser candidatas. Nós queremos ganhar todos os jogos, porque somos o Sporting, mas temos de ter noção das equipas que estão”, frisava o técnico ainda na Dinamarca.

“Passamos a vida a vender jogadores. Nem precisávamos de comprar mas se juntássemos os que sempre tivemos estaríamos aptos a lutar pela vitória. Não digo que não vamos lutar mas há que ter noção. Há que dizer plenamente: a ambição está lá sempre mas a nossa prioridade é o Campeonato. Ainda não acabou, por mais pontos de avanço que se tenha. Quando ganhámos o Campeonato tínhamos dez, tivemos um problema no final e se não tivéssemos ganho em Braga ficávamos com dois. Temos de ter noção do que estamos a construir. Não sei se passa o Manchester ou a Roma, duas equipas com grandes treinadores e grandes orçamentos [ambas ficaram também apuradas]. O que digo é que não podemos perder o foco”, adiantou ainda Rúben Amorim na zona de entrevistas rápidas da SIC após o triunfo com o Midtjylland.

