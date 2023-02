Acompanhe as últimas notícias sobre a guerra no nosso liveblog.

Depois de um ano de guerra na Ucrânia, os portugueses estão pessimistas sobre o futuro do país invadido pela Rússia e, se em abril do ano passado ainda tinham esperança num fim rápido do conflito, agora não estão assim tão otimistas, representando apenas 22%, segundo os dados que fazem parte da sondagem da Aximage para o JN, TSF e DN. Apesar de a maioria dos inquiridos (86%) acreditar que é o exército de Putin o grande responsável pela guerra, também a maioria considera que a NATO não deve intervir a nível militar. São, aliás, 64% dos inquiridos nesta sondagem.

Quase 60% dos portugueses acreditam que a guerra vai prolongar-se durante muito mais tempo e, quando a pergunta é sobre o envio de tropas portuguesas para território ucraniano, 64% dos portugueses entendem que deve ser dada luz verde a este tipo de ajuda à Ucrânia — neste momento é dado apoio humanitário e a nível de armamento.

A percentagem de apoiantes em relação ao envio de tropas para a Ucrânia tem, aliás, vindo a crescer. Na sondagem feita em julho do ano passado, pouco mais de metade (51%) colocava esta ajuda como opção. Ainda em relação às ajudas, 40% dos portugueses acham que a Europa não está a fazer o suficiente para garantir que a Ucrânia consegue derrotar a Rússia.

Esta sondagem quis ainda cruzar estes dados com os votos nas últimas eleições legislativas. Quando se coloca este critério, percebe-se que 59% do eleitorado comunista não concorda com o envio de tropas para a Ucrânia.

Já sobre o impacto económico que esta guerra está a provocar no mundo inteiro, 82% dos portugueses consideram que o Governo de António Costa ainda pode fazer mais para garantir um menor impacto do aumento dos preços.