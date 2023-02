Há poucos dias, Billy Crudup começou a vender parcelas de terra na Lua em “Hello Tomorrow!”, nova série da Apple TV+, muito dominada pela presença do ator. Esta semana, “The Consultant” procura seguir a mesma fórmula de personalização de uma narrativa num intérprete, desta feita com Christoph Waltz, que veste uma personagem desenhada a partir das qualidades que mostrou em “Sacanas Sem Lei”, de Quentin Tarantino.

Os oito episódios da série que a Prime Video acabou de estrear, criada por Tony Basgallop (“What Remains” e “Servant”), apresentam-se como uma comédia negra. Mas é sobretudo um thriller sobrenatural, a parte da comédia sobra para as qualidades de Waltz, oscilando entre um carácter aterrador e uma atitude de pateta-alegre, que finge não saber — mas será mesmo que não sabe mesmo? A série parte daí, como um esboço de coisa que fica por acontecer. Nessa dança, até Waltz por vezes parece receoso da personagem que está a vestir.

Não se entenda “The Consultant” como projeto inacabado, mas temos de reconhecer que a produção existe no meio de um excesso de séries que obedecem a um formato, a puzzles que têm de ser resolvidos e que não encontram uma solução, uma fórmula que cansa e já se topa a milhas. Se no passado se caía na armadilha e havia esperança que a coisa se resolvesse, o novo formato de televisão-streaming, com as séries entregues de imediato e o pacote fechado num número entre oito e doze episódios, a esperança dissolve-se de imediato. Seja porque se conhece os códigos à casa ou a escrita deste tipo de argumentos tende para a preguiça, assente em muletas mais ou menos fidedignas e certas de resultar. A questão é que este verbo — “resultar” — deixou de ser suficiente. A televisão vive disto, as fórmulas narrativas são como táticas de futebol, mas o excesso de produção na última década aliada a elencos mais robustos criam outro tipo de expectativa e a fraude sobressai. “The Consultant” faz o espectador sentir-se enganado.

[o trailer de “The Consultant”:]

