Volodymyr Zelensky destacou a resiliência do povo ucraniano no discurso desta sexta-feira, em Kiev. O Presidente ucraniano discursou perante as forças armadas na Praça Sofia, junto à catedral onde, ao início da manhã, ocorreu uma cerimónia que assinalou o primeiro ano da invasão da Ucrânia.

“A Ucrânia surpreendeu o mundo. A Ucrânia inspirou o mundo. A Ucrânia uniu o mundo”, afirmou Zelensky, segundo o The Kyiv Independent, que publicou o discurso do Presidente na íntegra em inglês.

Recordando o início da guerra, há um ano, “o dia mais longo das nossas vidas” e o “mais difícil da história moderna”, o Presidente afirmou que, a 24 de fevereiro de 2022, os ucranianos começaram a “defender a bandeira azul e amarela. “Não tivemos medo, não nos fomos abaixo, não nos rendemos. O símbolo de tudo isto foram os guardas da Ilha da Serpente e a rota que disseram ao navio russo para tomar.”

Desde então, muita coisa aconteceu. “A nossa fé ficou mais forte. A nossa moral foi reforçada.” A Ucrânia continuou a lutar. Zelensky agradeceu a todos os “defensores”, que impediram que as forças russas controlassem as principais cidades ucranianas, aos profissionais que mantiveram o país a funcionar, aos médicos e equipas de salvamento e resgate e também aos parceiros internacionais.

Lembrando todos aqueles que morreram durante o conflito, o líder ucraniano garantiu que os seus nomes não vão desaparecer. “Não os vamos esquecer deles. Nunca o vamos perdoar. Não vamos descansar até que os assassinos russos enfrentem o merecido castigo. O castigo do Tribunal Internacional. O julgamento de Deus. Dos nossos soldados. Ou de todos juntos.”

Descrevendo o ano que passou como “um ano de resiliência”, “cuidado”, “bravura”, “dor” e “esperança”, Zelensky destacou também a “união” do povo ucraniano. “Tornámo-nos uma só família Já não existem estranhos entre nós. Hoje, os ucranianos são todos companheiros”, disse, reafirmando que a apenas a união conseguirá garantir a vitória.

“Apesar dos constante ataques massivos e falhas de energia, conseguimos ver até na escuridão. Conseguimos ver a luz da vitória”, declarou o Presidente ucraniano, mostrando-se confiante que a vitória será alcançada. “Vamos fazer de tudo para alcançar a vitória este ano.”