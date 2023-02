Chega finalmente a Portugal — e começamos pelo fim. O púcaro búlgaro foi o penúltimo livro inédito (1964) de Campos de Carvalho, que, nascido em Uberaba em 1916, viria a morrer em São Paulo em 1998. Ainda veio a ser publicado Espantalho habitado de pássaros (1965) e antes disso, já o autor escrevera Banda forra (1941), A lua vem da Ásia (1956), Vaca de nariz sutil (1961) e A chuva imóvel (1938).

O púcaro búlgaro, que chega a público como parte de uma colecção organizada por Ricardo Araújo Pereira na Tinta-da-china, é um ziguezague que não finge procurar sentido – pelo menos aquele sentido objectivo e estanque. Se a graça, muitas vezes, será essa, o desconcerto também o é. E, no meio, há uma prosa elegante, pungente, que surpreende a cada página. Vem das mãos de um discreto escritor mineiro, que com inefável apreço pelos jogos de palavras, revela amor à língua, assim como desenvoltura no seu manejamento. É o maior exemplo de absurdo no Brasil, sendo o que o país tem de mais próximo de Beckett.

Logo a premissa já traz o absurdo. Em 1958, Hilário, que narra a história, visita o Museu Histórico de Filadélfia. É lá que encontra um púcaro búlgaro, o que lhe parece indicar a existência da Bulgária, da qual duvidava. Para combater a dúvida, propõe-se a fazer uma expedição ao país, registando a viagem neste Diário que o leitor português agora tem em mãos. Com ele, vão companheiros que juntou através de um anúncio no jornal. A viagem anda aos ésses, o livro também, mudando de assunto, insistindo em pontos que parecem desligados do que, a priori, se apresentava como propósito da história (“Do que se passou e sobretudo do que não se passou nessa expedição já famosa é o relato que se vai ler em seguida”, escreve o narrador), explorando-se o caos da existência, ou a existência como caos. Se o livro é absurdo, que dizer da vida? E a busca pela Bulgária é uma busca como outra qualquer – uma fome de matar a dúvida, de romper a ansiedade. A busca traz pressa, e quem lê sente a pressa de uma prosa que se faz escorreita, num livro que foi terminado em 24 dias.

Se a literatura é um espaço de liberdade, não obedecendo à tradução objectiva da vida ou a códigos deontológicos que lhe circunscrevam o caminho, a escrita que opta por pôr o absurdo em cena tem um terreno potencial de expansão ainda mais amplo. Assim, em O púcaro búlgaro, o autor não pretende fazer da subjectividade da escrita uma objectividade de facto, optando antes pela exploração do absurdo. Tal pode ver-se logo no pontapé de partida, no momento em que o narrador duvida, e de forma aguerrida, da existência da Bulgária. O absurdo adensa-se quando, perante um óbvio incrível, se reafirma um óbvio crível: da existência dos púcaros ninguém duvida de certeza.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.