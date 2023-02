(Em atualização)

Os portugueses estão solidários com a luta dos professores. Esta é a crença de André Pestana, líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, o STOP, que convocou uma manifestação para este sábado em Lisboa. Esta é já a quarta manifestação que a estrutura sindical convoca desde dezembro e, desta vez, coincide com o protesto, agendado para o mesmo dia, do movimento Vida Justa.

Falando aos jornalistas, André Pestana disse acreditar que a sociedade está farta do aumento do custo de vida e de haver uma pequena faixa da sociedade que fica “com muitos milhões”. Sobre a adesão ao protesto, o líder do STOP não quis adiantar números nas primeiras horas do protesto, adiando para mais tarde essas contas.

Certo é que várias centenas de pessoas se concentraram no cimo do Parque Eduardo VII, em Lisboa, de onde partiram para a Assembleia da República. Entre os participantes esteve a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua. Na sua opinião, até à data, o Governo não conseguiu ir ao encontro de nenhuma das exigências dos docentes.

Sobre a continuação dos protestos, André Pestana disse que essa será uma decisão dos pessoal docente e não-docente, não se comprometendo com o que pode acontecer no mês de março.

Este sábado, foi divulgada uma sondagem pelo DN, JN e TSF, segundo a qual 63% dos inquiridos concorda com a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. A forma de recuperar esse tempo — que se traduz em aumentos salariais — divide-se em dois caminhos: 38% dos inquiridos defendem que o tempo seja devolvido de forma faseada, enquanto que 25% deve a devolução imediata.

Há ainda uma fatia significativa, de 29%, que considera que “deve haver cedências de ambas as partes e que só uma parte do tempo deve ser recuperada”. Por fim, 8% dos inquiridos são contra a recuperação desse tempo (6 anos, 6 meses e 23 dias). Quanto às greves dos professores, que têm sido convocadas em diferentes formatos por diferentes sindicatos desde dezembro passado —, 65% dos inquiridos concordam com as paralisações e 18% discordam.

“Queremos pão, não inflação”, gritam os manifestantes do Vida Justa

Além dos professores, Lisboa foi palco de uma manifestação contra o aumento do custo de vida em Portugal, com centenas de pessoas a chegarem ao Marquês de Pombal, ao início da tarde. Os manifestantes caminharam até à Assembleia da República. “Queremos pão, não inflação”, “basta de aumento dos preços” e “casas para morar, não para especular” eram algumas das frases de ordem.

Promovida pelo movimento cívico Vida Justa, a manifestação encheu um dos lados da rotunda do Marquês de Pombal, com centenas de pessoas.

Rui Estrela, um dos responsáveis pelo Vida Justa, explicou que a participação é, sobretudo, de pessoas de bairros periféricos de Lisboa, afirmando que mais importante do que a adesão ao protesto é a sua continuidade. A manifestação, disse, citado pela agência Lusa, é “a forma mais sonante” de dar início ao processo de reivindicações junto do poder político.

A Assembleia da República, argumentou, “é o espaço que deve ser permeável às propostas e à voz dos cidadãos”, e por isso, explicou Rui Estrela, é o destino final da manifestação.

Em defesa de “salários para viver”, a limitação do preço dos bens essenciais e “casa para as pessoas”, o movimento Vida Justa nasceu na periferia de Lisboa e é composto por moradores desse bairros, por pessoas de movimentos sociais e cidadãos de vários setores, como professores, juristas, antropólogos, investigadores, entre outras profissões, que se juntaram para alertar para situações de precariedade vividas atualmente.