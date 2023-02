Um vinho da Madeira com 50 anos, um Arinto dos Açores, um Alfrocheiro do Dão e um Fernão Pires de Almeirim são os grandes vencedores do Top 10 Vinhos Portugueses do 19.º Essência do Vinho, anunciou esta sexta-feira a organização.

Constituído por três vinhos fortificados, três brancos, três tintos e um colheita tardia, o Top 10 daquela que é a 19.ª edição do evento, a decorrer até domingo no Porto, resulta de provas cegas feitas por um júri internacional de quatro dezenas de especialistas a cerca de 60 amostras, explica em comunicado.

Nos fortificados, o mais bem pontuado pelo júri foi o vinho da Madeira Frasqueira Blandy´s Bual 1972, seguindo-se o vinho do Porto Sandeman Old Tawny 50 anos e o Adega de Favaios Moscatel do Douro Colheita 1989.

Da ilha do Pico, Pé do Monte Reserva Arinto dos Açores 2020, produzido por Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola, alcançou o primeiro lugar por entre os vinhos brancos, onde se destacaram também Vinha dos Utras 2020 (Açores), no segundo lugar, e Quinta da Rede Reserva da Família 2012 (Douro), no terceiro.

De entre os vinhos tintos provados, o Líquen Alfrocheiro 2020, elaborado no Dão pelo enólogo e produtor João Cabral de Almeida, obteve a mais elevada pontuação, seguido pelo Tecedeiras Único 2019 (Douro) e o Encosta do Sobral Grande Reserva 2019 (Tejo).

Por entre os colheita tardia sujeitos a prova, o vinho Falcoaria Colheita Tardia 2016, obtido a partir da casta Fernão Pires em Almeirim, alcançou o maior destaque.

Até domingo no Palácio da Bolsa, no Porto, a 19.ª edição Essência do Vinho reúne mais de 4.000 vinhos, em prova livre, de 400 produtores.

O evento encerra também a 1.ª edição da Wine & Travel Week, feira profissional de enoturismo no Porto que se quer afirmar internacionalmente como um fórum de reflexão e análise de casos de sucesso, promovendo um conjunto de visitas técnicas pelas sete regiões de turismo portuguesas.