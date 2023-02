O bicampeão Manchester City goleou este sábado no terreno do Bournemouth, por 4-1, num encontro em que Erling Haaland bateu o recorde de Aguero no clube, que ficou a dois pontos do Arsenal, que lidera a Liga inglesa de futebol.

O norueguês, de 22 anos, assinou o seu 27.º golo na Premier League, tornando-se no jogador dos ‘citizens’ com mais golos numa edição da competição, desde o seu início, em 1992. O anterior máximo era do argentino Sergio Aguero, com 26 tentos marcados em 2014/15.

Além do antigo avançado do Borussia Dortmund, destacaram-se hoje Julián Álvarez e Phil Foden, habitualmente ‘esquecidos’ nas últimas escolhas de Pep Guardiola, que foram determinantes no triunfo em Bournemouth, que deixou provisoriamente os ‘citizens’ a dois pontos dos ‘gunners’, que têm menos um jogo.

Álvarez, suplente nos últimos quatro jogos, voltou a ser titular e o argentino, campeão do mundo, justificou a escolha, com o golo inaugural, aos 15 minutos, em recarga a remate de Haaaland,

Foden, uma vez titular nos últimos cinco jogos, fez um jogo grandioso, com um golo também, aos 45, e uma assistência soberba para o tento apontado por Haaland, aos 29. Um jogo ‘de sonho’, para o jovem inglês, a defender a camisola ‘citizen’ pela 200.ª vez.

O 3-0 ao intervalo era diferença ‘irrecuperável’ mas ainda havia tempo para o golpe final: aos 51 minutos, Álvarez rematou forte, já dentro da área, com a bola a ser desviada por Mepham e o golo a ser atribuído ao defesa.

Já perto do fim, aos 83 minutos, Jefferson Lema fez o ‘golo de honra’ da equipa local, que após esta jornada caiu para antepenúltimo no campeonato, com 21 pontos, apenas à frente do Southampton, que tem 18.

Guardiola deixou Bernardo Silva no banco, poupado após o excelente jogo em Leipzig, para a ‘Champions’, e só recorreu, em termos de portugueses, ao central Rúben Dias.

O Arsenal, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, que tinha ido hoje vencer ao terreno do Leicester por 1-0, com um golo do brasileiro Gabriel Martinelli, segue no primeiro lugar, com 55 pontos e menos um jogo disputado.

Ainda este sábado, O Liverpool, sétimo colocado, visita o terreno do Crystal Palace, 12.º classificado.