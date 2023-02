É quase uma lei entre os treinadores: não se trocam jogadores em momento de bola parada defensiva. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti violou a regra e sofreu com a devida penalização. O Atlético de Madrid marcou num livre lateral em que o jovem urugauio de 18 anos, Álvaro Rodríguez, na primeira ação que teve no jogo após saltar do banco, falhou na marcação ao compatriota José María Gímenez. Não era por a jovem promessa merengue ter debilidades no jogo aéreo, tal como se veio a provar momentos depois ao salvar o empate a um no dérbi da capital espanhola a contar para o Campeonato Espanhol.

Foi um reencontro entre duas equipa que jogaram uma contra a outra no final de janeiro para a Copa do Rei num encontro que, no final dos 90 minutos, também terminou 1-1, muito embora, no prolongamento, o Real tenha saído por cima na eliminatória (3-1).

O Real Madrid já estava sem margem para tropeções. A diferença para o líder Barcelona torna-se a cada jornada mais difícil de recuperar. Objetivamente, o Atlético de Madrid está arredado da luta pelo título — à entrada para a jornada 23 distava 28 pontos do primeiro lugar –, mas a rivalidade e o historial faziam antever que os colchoneros iam disputar o jogo como se de uma final se tratasse.

Os merengues vinham de uma vitória sólida em Anfield por 5-2 diante do Liverpool em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Carlo Ancelotti era, por isso, um treinador satisfeito. “Vejo a equipa bem. Saímos do jogo da Champions com boas sensações e boas dinâmicas. Vai ser um jogo especial contra uma equipa que está num bom momento”.

