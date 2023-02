Era uma ilação tirada em tom jocoso, era em simultâneo uma mera constatação da realidade. Contratado em janeiro pelo Chelsea, João Félix teve uma entrada em falso na equipa com um cartão vermelho direto na estreia frente ao Fulham mas regressou da melhor forma após cumprir três jogos de castigo com um golo no dérbi londrino com o West Ham. Com isso, ganhou um primeiro “prémio” desde que chegou a Inglaterra, com o melhor golo do mês dos blues. Problema? Foi o único até ao momento em quatro encontros feitos. E essa realidade ilustrava da melhor forma o momento que a equipa atravessava antes de mais um jogo grande na Premier League frente ao Tottenham, após nova derrota em casa frente ao último Southampton.

De uma forma quase natural, o lugar de Graham Potter começa a estar cada vez mais em risco, havendo já uma lista de potenciais sucessores com cinco nomes que inclui um português (José Mourinho), outro possível regresso (Thomas Tuchel) e figuras sempre apontadas nestas “corridas” como Zinedine Zidane ou Mauricio Pochettino. Os números explicam esse caminho: em oito jogos na Premier em 2023, o Chelsea tinha apenas uma vitória pela margem mínima com o Crystal Palace em Stamford Bridge entre quatro empates e três derrotas, ficando assim a 11 pontos do quarto lugar de acesso à Liga dos Campeões que pertencia ao Tottenham com apenas um golo nos últimos quatro encontros contando também com a derrota na Alemanha frente ao B. Dortmund. Mesmo com um encontro a menos, o fosso era grande. E uma derrota iria torná-lo quase impossível de recuperar, naquele que era uma espécie de objetivo mínimo na segunda volta da prova.

