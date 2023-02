O Ministério das Finanças diz que “prontamente tornará públicas as conclusões” sobre o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) à indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis e que “determinará o que se impuser para plena garantia da legalidade”. Através de um comunicado, divulgado este domingo, o Ministério de Fernando Medina reage às declarações proferidas por Marcelo Rebelo de Sousa

Nesta nota, é ainda explicado que “a ação inspetiva pela IGF ainda está em curso, encontrando-se em fase de contraditório”. E, só quando essa fase estiver concluída, é que “será produzido um relatório final que será enviado ao Governo”.

Este sábado, o Presidente da República disse que o ministro das Finanças deverá ponderar as consequências das conclusões da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização paga à ex-secretária de Estado Alexandra Reis. “Se foi pedido pelo senhor ministro das Finanças, o senhor ministro das Finanças terá de ponderar exatamente as consequências do relatório. Vamos esperar para ver”, respondeu o Presidente da República quando questionado pelos jornalistas sobre possíveis consequências políticas do assunto.

Na sexta-feira, foi avançado pela SIC Notícias que o projeto do parecer da IGF terá apontado para irregularidades no processo do pagamento da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à antiga administradora Alexandra Reis.

É indicado neste comunicado do Ministério das Finanças que a 27 de dezembro Fernando Medina e o então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, “determinaram a verificação pela IGF da legalidade da indemnização” a Alexandra Reis.