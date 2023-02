Os Estados Unidos da América saudaram este domingo a reaproximação entre palestinianos e israelitas, que se comprometeram num encontro na Jordânia a conseguir reduzir o conflito no terreno após o aumento da tensão nas últimas semanas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o encontro entre representantes de segurança palestinianos e israelitas é “um passo positivo”.

Numa publicação na rede social Twitter, Antony Blinken reforçou que é “crucial” que ambas as partes dêem seguimento ao que foi acordado para restabelecer a calma.

Today’s meeting in Aqaba is a positive step for Israelis and Palestinians. It’s crucial for the parties to follow through on steps to de-escalate tensions and restore calm.

