Rui Rocha considera que o ministro das Finanças está “muito fragilizado” e que a confirmação de irregularidades no caso de atribuição da indemnização a Alexandra Reis é uma das questões que vai deixando Fernando Medina “cada vez mais frágil” no exercício das funções. À entrada para o Conselho Nacional, o primeiro em que é presidente da IL, atirou responsabilidades a António Costa e disse que a “prevalência” do PS é “nociva para o país”.

“São questões graves, tudo aponta que o relatório ou parecer vá confirmar o que é bastante óbvio. O próprio primeiro-ministro já disse que a nomeação [de Alexandra Reis] para a NAV implicaria a devolução de pelo menos de parte da indemnização recebida”, afirmou o líder liberal, realçando que “tudo isto tem uma natureza de irregularidade“.

Mas Rui Rocha foi mais longe para dizer que não se trata “apenas de irregularidades”, “montantes elevados” e “falta de respeito pelo dinheiro dos contribuintes”, mas também de uma “responsabilidade política de fundo que foi a responsabilidade de renacionalizarão da TAP que equivale a várias vezes esta indemnização que foi paga aparentemente de forma incorreta e irregular a Alexandra Reis”.

A IL fez as contas: seriam precisos “6400 casos” como o de Alexandra Reis [que saiu com uma indemnização de 500 mil euros] para chegar aos 3,2 mil milhões de euros que foram “enterrados na TAP”. E a “responsabilidade política” do dinheiro que foi injetado na TAP, apontou Rui Rocha, é de António Costa.

Com o chavão de “romper o bipartidarismo” que muitas vezes repete, Rocha realçou que o parecer da Inspeção Geral das Finanças (IGF) é “mais uma evidência de que o país precisa de uma mudança e que a IL tem de combater a prevalência do PS, que é nociva para o país”.

“O ministro das Finanças está muito fragilizado, mas a posição da IL é mais geral relativamente à TAP e ao próprio Governo”, notou, recordando que o partido apresentou uma moção de censura para demonstrar queo Executivo de António Costa “já não devia estar em funções e cada dia que está em funções é um dia pior para os portugueses”.

Ainda sobre a Madeira, Rui Rocha enalteceu a ambição de haver um grupo parlamentar no arquipélago: “Somos ambiciosos e o nosso desígnio é ter um grupo parlamentar. Se um deputado seria muito importante para a Madeira, dois serão seguramente ainda mais”, deixando claro que é um “objetivo ambicioso”.