Afinal, a corrida eleitoral à vice-presidência do Conselho Superior da Magistratura não terá apenas o conselheiro Afonso Henrique Ferreira como candidato único. Luís Azevedo Mendes, ex-presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, vai anunciar a sua candidatura na próxima 2.ª feira.

Logo após a sua tomada de posse como juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça — a lei exige que os candidatos sejam juízes conselheiros —, Azevedo Mendes anunciará não só a sua carta de intenções, como a composição da sua lista e mandatários para a eleição marcada para o dia 12 de abril.

Fontes próximas de Azevedo Mendes recusaram prestar declarações mas o Observador sabe que a candidatura do ex-líder da Relação de Coimbra está a ser preparada no terreno desde há várias semanas, tendo a mesma sido surpreendida com o anúncio da candidatura de Afonso Henrique na última 6.ª feira.

Ao contrário do que o Observador noticiou nesse mesmo dia, Luís Azevedo Mendes não recusou a sondagem para avançar para uma candidatura.

A pouco mais de 15 dias do prazo final para a apresentação de candidaturas à vice-presidência do Conselho Superior da Magistratura (CSM), aparecem assim duas candidaturas ao cargo de vice-presidente no órgão de gestão e disciplinar dos juízes.

O CSM é composto por 17 elementos, sendo que sete têm de ser magistrados judiciais de diversas categorias e são eleitos diretamente pelos seus pares. Um é o vice-presidente do CSM e os restantes seis são vogais.

Quem é Luís Azevedo Mendes

Azevedo Mendes foi presidente da Relação de Coimbra entre fevereiro de 2017 e março de 2022, tendo já passado pelo Conselho Superior da Magistratura como vogal eleito pelos seus pares entre 2001 e 2004.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1983, a sua primeira comarca foi Santarém, onde trabalhou como juiz de direito no Tribunal Judicial. Seguiu-se Penela, Albergaria-a-Velha, Tomar e Figueira da Foz.

Foi neste último concelho do distrito de Coimbra onde esteve entre 1992 e 2006, tendo estado colocado no Tribunal de Trabalho.

Tomou posse como juiz desembargador em 2006, tendo sido colocado no Tribunal da Relação de Coimbra, onde chegou a presidente da Secção Social em janeiro de 2011. Após seis anos de mandato, foi eleito pelos seus pares como líder da própria Relação.

Azevedo Mendes foi ainda vice-presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) no mandato 2006-2009 e coordenador do seu Gabinete de Estudos e Observatório dos Tribunais entre 2006 e 2012. Liderou ainda a Assembleia-Geral da ASJP entre 2009 e 2015.