Em atualização

“Pepe, vim aqui desejar-te um feliz aniversário, quero ser como tu um ser humano extraordinário. Obrigado por seres quem és. Gustavo”. Aquela que poderia ser apenas mais uma manhã normal no Olival teve algo de diferente este sábado, com um pequeno adepto portista e de Pepe a fazer uma cartolina com os parabéns antecipados ao central que tinha ainda várias imagens e balões para assinalar os 40 anos do jogador na antecâmara do 243.º encontro oficial pelos azuis e brancos (157 vitórias até aqui). E a espera valeu a pena, com o internacional português a deslocar-se até ao pequeno adepto para lhe agradecer pelo gesto.

“Gosto muito do Pepe, já me deu duas camisolas e é uma pessoa inesquecível. É o meu ídolo, gosto muito dele e que continue sempre assim”, explicou à FC PortoTV Gustavo Costa, que compareceu à porta do Olival com a mãe. “É gratificante, é especial e gratificante porque antes deste momento ele esteve muito tempo a preparar isto tudo a pensar em mim e fico muito feliz de poder estar aqui e, de certa forma, retribuir toda a dedicação que teve a mim neste momento. Vindo de uma criança… É muito especial”, contou o central aos meios do clube, depois de ter tirado várias fotografias com o adeptos e a sua família que estava presente.

Mais do que o dia do FC Porto-Gil Vicente, mais do que a possibilidade de alcançar a sétima vitória seguida no Campeonato, mais do que conseguir nova aproximação ao líder Benfica, este domingo era dia de Pepe, o português de Maceió que é o terceiro jogador com mais internacionalizações pela Seleção e que à partida voltaria a ser titular como capitão nos azuis e brancos na segunda passagem de um percurso que já rendeu 26 títulos (11 nos dragões) e que continua a desafiar todos os critérios de longevidade. Por isso e pela forma como tem representado o clube, o universo portista uniu-se para assinalar a data especial para o número 3. “Um privilégio, um orgulho. Parabéns capitão”, destacaram as redes sociais oficiais.

“Com 40 anos, que hoje completa, o Pepe continua a ser um exemplo para todos aqueles que jogam a seu lado e para todos aqueles que hão-de seguir a sua carreira. Ele dedica-se em todos os momentos a cem por cento à sua profissão e à sua paixão, que é o futebol, e ao clube que ama sinceramente – não ponho minimamente em causa – o FC Porto. Dizer só ao Pepe que lhe desejo as maiores felicidades, que ainda faça muitos jogos com a nossa camisola e que continue a ser um exemplo e um símbolo do FC Porto”, salientou Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, numa mensagem via jornal O Jogo.

“É daquelas pessoas que tive o prazer de conhecer enquanto jogador mas vai ficar para a vida porque se há um jogador que encarna os tais pilares que temos no FC Porto e que são inegociáveis, é ele. O rigor que pedimos, a competência que ele tem por ter jogado ao mais alto nível durante anos contra os melhores avançados, os melhores jogadores e os melhores treinadores do mundo sempre a um nível excecional, a ambição que continua a ter diariamente em ganhar em cada minuto alguma coisa, em aprender alguma coisa e tudo isso com uma paixão enorme, só se consegue mesmo com uma paixão enorme, paixão pelo futebol e paixão pela vida. É um apaixonado, no fundo”, frisara o técnico Sérgio Conceição na habitual conferência de antevisão antes da receção dos dragões ao Gil Vicente na noite deste domingo.