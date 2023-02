Quase dois terços dos portugueses (61%) não é favor das verbas atribuídas pelo Estado à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza de 1 a 6 de agosto, em Lisboa. Numa sondagem feita para o DN, JN e TSF, publicada este domingo, 34% dos inquiridos “discordam totalmente” e 27% respondeu que “discorda”.

Apenas 21% dos inquiridos está de acordo com a atribuição de financiamento por parte do Estado: 15% respondeu “concorda” e 6% “concorda totalmente”.

O Governo vai ter uma despesa total de 30 milhões de euros com a Jornada Mundial da Juventude, de acordo com uma nota do Ministério dos Assuntos Parlamentares, partilhada a 28 de janeiro. As despesas com o evento, que deverá trazer, 1,5 milhões de pessoas a Portugal, vão ser repartidas entre o Governo, as autarquias e a Igreja.

Nesta sondagem há um acordo mais expressivo sobre um tema: a importância dada à fiscalização aos montantes do Estado que possam ser investidos no evento. A grande maioria (87%) respondeu que é importante fiscalizar o assunto.

A maioria dos inquiridos nesta sondagem reconhece a importância da JMJ para o país (62%), mas tem dúvidas sobre as promessas de retorno económico para o país. A organização estima que a realização do evento em Lisboa possa gerar um retorno de 300 milhões de euros, mas mais de metade dos inquiridos (54%) acredita que isso não será concretizado. Só 23% defendem que sim.