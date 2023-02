A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, assegurou este domingo que nenhuma tropa dos países da NATO, incluindo Espanha, participará na guerra na Ucrânia. Em resposta aos avisos do parceiro governamental Podemos, segundo os quais a escalada da guerra poderia levar ao envio de tropas espanholas para a Ucrânia, Robles foi contundente.

“Trata-se de um cenário absolutamente impossível, não existe. Os soldados espanhóis só interviriam se houvesse agressão contra um país da NATO”, afirmou em entrevista ao jornal La Vanguardia, citada pela agência espanhola EFE.

“Nunca, nunca nenhuma tropa de um país da NATO, e a Espanha é um deles, vai participar na guerra na Ucrânia. Nunca, nunca. Quero dizê-lo muito claramente, muito claramente”, insistiu.

Robles invocou o artigo 5.º do tratado da NATO para frisar que um país membro só intervém se outro país membro for atacado e pedir ajuda. “Antes de falar, é preciso conhecer o tratado da NATO”, disse.

Quanto aos tanques Leopard que a Espanha tem sem funcionar, Robles disse que “durante os anos do governo do Partido Popular, muito pouco foi investido na defesa” e referiu que os tanques em causa estão a ser reparados. Disse esperar que essa reparação termine em breve para que possam ser integrados num batalhão com tanques doados por outros países.

Enquanto isso, decorre a formação dos militares ucranianos que vão operar os tanques, bem como dos responsáveis pela manutenção do equipamento de fabrico alemão. “Gostaria de salientar que os Leopard têm apenas um objetivo: defesa, nunca agressão contra a Rússia”, afirmou.

A ministra espanhola lamentou que se espere “uma primavera muito sangrenta” na Ucrânia, com a possibilidade de novas ofensivas dos dois lados, e enunciou que não se trata apenas de uma guerra entre exércitos, mas sim contra os civis ucranianos. “Eles estão a ser massacrados”, afirmou.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares do conflito, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado. Até ao final da semana passada, a ONU tinha confirmado a morte de 8.006 civis e a existência de 13.287 feridos.

Robles mostrou-se cética quando a possíveis negociações de paz, por considerar que o líder russo, Vladimir Putin, “deixou muito claro, sem qualquer dúvida, que quer continuar esta guerra”. Disse ainda não dispor de dados que permitam antever se o conflito resultará numa guerra nuclear, mas disse acreditar que não se chegará a um ponto “terrivelmente dramático para a Humanidade”.