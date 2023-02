A Câmara Municipal do Porto adquiriu seis habitações de um prédio devoluto na freguesia de Ramalde para, através da sua reabilitação, reforçar a oferta de arrendamento acessível, prevendo-se que os fogos estejam prontos no último trimestre do ano.

Em comunicado, a autarquia esclarece esta segunda-feira que vai avançar com a reabilitação de seis habitações, localizadas num prédio na Rua Central de Francos e que possuem garagem e áreas que rondam os 100 metros quadrados.

O objetivo é colocar os fogos prontos a habitar até ao último trimestre deste ano em regime de arrendamento acessível”, acrescenta.

A aquisição do imóvel representa um investimento municipal de 1,8 milhões de euros, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Até 2026, a empresa municipal Porto Vivo, SRU, vai promover a reabilitação de 146 casas e disponibilizá-las para arrendamento acessível, “com rendas, pelo menos, 20% inferiores aos valores praticados no mercado”.

Segundo a Câmara do Porto, no âmbito do arrendamento acessível, a empresa vai continuar a promover o programa Porto com Sentido, que neste 19.º concurso vai sortear 15 casas de tipologia T0 a T3.